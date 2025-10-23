¿Quién es Tania Félix ‘N’, excandidata a diputada suplente en Puebla, detenida, liberada y arrestada otra vez?

La excandidata a diputada suplente en Puebla Tania Félix “N” fue reaprehendida por elementos de la Fiscalía local al momento de salir del Centro de Justicia y quedó a disposición del área Especializada en Homicidios Dolosos.

La mujer enfrenta cargos de homicidio y está vinculada por su presunta participación en el asesinato de dos personas en San Martín Texmelucan y supuestamente formar parte de la organización criminal “Operativa Barredora”, supuesto brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 8 de mayo del 2024 Tania Félix “N” fue detenida en un operativo coordinado entre autoridades estatales y la Marina en la colonia Tres Cruces, en la Angelópolis,

Se le relaciona Juan “N”, alias “El Apa” y/o “El Moreno”, supuesto líder del CJNG, quien habría dejado siete cuerpos desmembrados a un costado en la autopista México-Puebla.

A los detenidos se les imputaron los delitos de narcomenudeo, posesión de armas y homicidio. Sin embargo, el juez sólo vinculó a proceso a Tania Félix “N” por delitos contra la salud y portación de armas.

Tania Félix “N” había sido puesta en libertad del Centro de Justicia Penal, pero minutos después fue nuevamente detenida por las autoridades.

Durante la audiencia, que concluyó poco después de las 2:00 de la tarde del 20 de octubre, la defensa presentó el amparo concedido por un Juez Federal, lo que le permitió a Tania Félix “N” obtener el cambio de medida cautelar y enfrentar el proceso en libertad.

Sin embargo, la libertad le duró apenas unos minutos pues al salir, Tania Félix “N”, de 33 años de edad, fue reaprendida por agentes ministeriales por la probable responsabilidad del delito de homicidio en el estado de Puebla.

¿Quién es Tania Félix “N”?

Tania Félix “N” es originaria de Santa Rita Tlahuapan, había tenido una carrera política importante y antes de su detención estaba peleando por la candidatura a diputada suplente por el PRI en la colonia Tres Cruces de Puebla.

Su primer arresto ocurrió en mayo pasado.

