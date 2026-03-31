Edomex previene inundaciones en Periférico Norte con desazolve; avanza 60% limpieza del drenaje

Edomex previene inundaciones en Periférico Norte con desazolve y avanza en la limpieza del drenaje.

El Gobierno del Estado de México realiza trabajos de desazolve en el Periférico Norte como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex”, con el objetivo de prevenir inundaciones y mejorar la movilidad en esta importante vialidad.

A la fecha, se han retirado mil 900 metros cúbicos de lodo y basura mediante la limpieza de pozos de visita, bocas de tormenta y rejillas, lo que permite optimizar el funcionamiento de la red de drenaje en el Periférico Norte y la Autopista México-Querétaro, en ambos sentidos.

Estas labores registran un avance del 60 por ciento y se llevan a cabo sin afectar significativamente la circulación, gracias a la participación de 35 elementos del Grupo Tláloc, en coordinación con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

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👷🏻‍♂️✅ Elementos de #GrupoTloc lleva a cabo limpieza de rejillas de control en el Cárcamo Teocallis, en el municipio de #Ecatepec.



La prevención es la clave, ayúdanos a reducir riesgos tirando la basura en su lugar. 🚮#SomosCAEM pic.twitter.com/QOE2z1LGSV — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) March 31, 2026

Para ello, se emplea equipo especializado, como unidades hidroneumáticas tipo vactor, camiones cisterna y de volteo.

Además de prevenir encharcamientos, estas acciones forman parte de la rehabilitación integral del Periférico Norte impulsada por el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, que incluye repavimentación, balizamiento, instalación de luminarias y poda, con un avance general del 80 por ciento.

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JVR