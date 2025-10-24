Capturan a chofer por accidente de Tufesa

Aspecto del accidente ocurrido el 17 de octubre, que dejó un saldo de 7 muertos.

La Fiscalía de Sonora, en coordinación con la Secretaría de Marina, indicó que capturó a Francisco Javier “N”, de 51 años, chofer responsable del accidente del autobús de pasajeros de la línea Tufesa, ocurrido el 17 de octubre en la carretera México 15, en el tramo Hermosillo-Guaymas, en el que fallecieron siete personas y 24 resultaron heridas.

De acuerdo con la fiscalía, la detención fue realizada a las 2:30 horas de ayer en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal en Nogales, Sonora, y en las próximas horas, señaló, sería puesto a disposición del juez que lo requiere.

Esta detención se suma a la del pasado 22 de octubre, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvieron en Guamúchil al chofer alterno, Joel “N”, de 51 años y quien también viajaba en el autobús accidentado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), los dictámenes periciales confirmaron que el conductor perdió el control del vehículo luego de quedarse dormido mientras iba al volante.