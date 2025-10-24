Detienen en Tamaulipas a cuatro integrantes del Cártel del Golfo

En una operación conjunta encabezada por fuerzas del Gabinete de Seguridad federal y estatales, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una célula criminal del Cártel del Golfo, dedicada al tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero, durante tres cateos ejecutados en distintos puntos del municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con un comunicado conjunto, entre los detenidos se encuentra Juana María García, alias “La Conta”, identificada como operadora financiera y logística del Cártel del Golfo, responsable de coordinar el ingreso y traslado de armamento y dinero proveniente de actividades ilícitas.

Junto con ella fueron capturados Guillermo Gamaliel García Grimaldo, Aldri Jhair De la Cruz Flores y Alán Alexis Figueroa Martínez, presuntos integrantes de la misma organización criminal.

Tras ejecutar tres cateos en #Tamaulipas, detienen a cuatro integrantes de una célula delictiva dedicada al tráfico de armas. https://t.co/QbyXGzA7vJ pic.twitter.com/a11ln441b7 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

La operación se derivó de una serie de investigaciones e inteligencia sobre una red de contrabando de armas que operaba en la región. Con base en los datos recabados, un juez de control emitió tres órdenes de cateo que fueron cumplimentadas de manera simultánea en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, zonas identificadas como puntos de resguardo y almacenamiento de armamento.

Durante los cateos, las fuerzas de seguridad aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, siete cargadores, 150 cartuchos útiles de diversos calibres, así como una caja fuerte, 20 mil 600 dólares en efectivo, seis computadoras portátiles, seis teléfonos celulares, diversa documentación y un vehículo.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y la @FGJ_Tam realizaron 3 cateos donde detuvieron a 4 integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”, relacionada con tráfico de armas y… pic.twitter.com/ejhEpWZApT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica. En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades para las diligencias ministeriales correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el marco de las acciones para reforzar la seguridad en la frontera norte del país.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad para inhibir delitos y recuperar la tranquilidad en el país”, señaló el comunicado oficial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL