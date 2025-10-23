Detienen a dos personas y aseguran arsenal, droga y explosivos en Sinaloa

En una serie de operativos coordinados en Sinaloa, elementos del Gabinete de Seguridad Federal, en colaboración con autoridades estatales, detuvieron a dos personas y aseguraron armas, drogas, explosivos y precursores químicos utilizados para la producción de metanfetaminas. El golpe económico total a las organizaciones delictivas asciende a 152 millones de pesos, según los datos oficiales.

De acuerdo con el informe oficial, las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Badiraguato, Concordia, Culiacán y Mazatlán, como parte del reforzamiento de los trabajos de inteligencia y combate a los grupos delictivos que operan en la región.

En Badiraguato, los agentes localizaron un narco laboratorio. En el sitio se aseguraron 6 mil litros de precursores químicos, seis cargadores, 639 cartuchos, una granada de mano, 10 kilos de marihuana, 10 kilos de semilla de amapola, cinco kilos de semilla de marihuana, seis motocicletas y un vehículo. Las autoridades estiman que el golpe económico al crimen organizado por este aseguramiento asciende a 122 millones de pesos.

Mientras tanto, en el municipio de Concordia, fue desmantelado un campamento utilizado por presuntos integrantes de una célula criminal, donde se aseguraron 26 cargadores, mil 293 cartuchos y ropa táctica.

Parte de lo asegurado por el Gabinete de Seguridad en Sinaloa ı Foto: Especial

Además, en las zonas rurales de Concordia y Mazatlán, particularmente en los poblados de Zavala y Las Iguanas, los efectivos localizaron y aseguraron 43 artefactos explosivos improvisados, que presuntamente serían utilizados contra fuerzas de seguridad rivales o en emboscadas.

En Culiacán, las fuerzas de seguridad atendieron un reporte sobre un enfrentamiento entre civiles armados. Al arribar al lugar, detuvieron a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, y les decomisaron cuatro armas largas, un arma corta, 20 cargadores, 460 cartuchos, equipos tácticos, cuatro radios de comunicación y un vehículo.

Asimismo, en el poblado Los Cedros, también en Culiacán, se localizó un laboratorio clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas. En el sitio fueron asegurados mil 50 litros y 425 kilos de sustancias químicas, además de equipo especializado, como un reactor de síntesis orgánica, un destilador y un condensador. Las autoridades calcularon que este decomiso representa una afectación económica adicional de 30 millones de pesos a las organizaciones delictivas.

Finalmente, en Mazatlán, los elementos localizaron 36 granadas de mano y ropa táctica en lo que se presume era un campamento empleado por grupos delictivos para el resguardo de armamento y material de combate.

Con estos resultados, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de continuar las acciones conjuntas para impedir que drogas y armas lleguen a las calles, así como mantener la presión operativa sobre los grupos criminales que operan en Sinaloa, una de las entidades con mayor presencia de laboratorios de metanfetamina en el país.

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que todo lo asegurado fue trasladado para su resguardo y análisis pericial.

En acciones coordinadas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @FGRMexico, @SSPCMexico, en colaboración con la @FiscaliaSinaloa y la @sspsinaloa1, se llevaron a cabo detenciones y aseguramientos que debilitan la capacidad operativa… pic.twitter.com/HHsUCGJLdZ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 23, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT