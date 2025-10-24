‘Operación Caudal’, el megaoperativo contra el huachicol de agua en el Edomex.

El Gobierno del Estado de México desplegó la “Operación Caudal” en 48 municipios mexiquenses, con el objetivo de frenar el comercio ilegal del agua potable, mejor conocido como “huachicol”. Hasta el momento han sido intervenidos más 160 sitios relacionados con la extracción, sobre explotación y distribución ilegal de agua, además de más de 250 pipas vinculadas al lucro ilícito del vital líquido.

Desde las primeras horas del viernes, fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo en el Estado de México para desmantelar redes dedicadas a la extracción, acaparamiento y venta irregular de agua. La “Operación Caudal” forma parte de las acciones coordinadas impulsadas por la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el Gobierno de México.

En los trabajos participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal, así como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en 48 municipios, con la finalidad de interrumpir una cadena de lucro que afectaba el suministro y encarecía el acceso al recurso.

TE RECOMENDAMOS: Este fin de semana comienza entrega de apoyos Claudia Sheinbaum y Julio Menchaca coordinan atención a zonas afectadas en Hidalgo

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo Hernández, los puntos intervenidos estaban vinculados con la operación de grupos que, bajo la fachada de sindicatos o asociaciones sociales, controlaban pozos y redes clandestinas para llenar pipas y vender el agua a sobreprecio. Estas prácticas habían generado desabasto en colonias de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, La Paz, Texcoco y Valle de Bravo, entre otros.

Cada uno de los sitios asegurados cuenta con una carpeta de investigación abierta para proceder contra los responsables. Autoridades estatales confirmaron que las operaciones no afectan la distribución regular de agua potable en las comunidades, ya que los pozos y ductos oficiales continúan funcionando con normalidad bajo la supervisión de la CAEM y los organismos municipales.

La “Operación Caudal” representa un paso firme del Gobierno del Estado de México en la recuperación del agua potable que, durante años, lucraron con un servicio esencial. Desde que asumió la gubernatura la Maestra Delfina Gómez Álvarez, las instituciones de seguridad han hecho una limpieza de prácticas de corrupción que comprometían el bienestar de los mexiquenses con diferentes tipos de acciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR