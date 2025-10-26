Se analizan propuestas

Crece el interés por COMPAS Aguascalientes: más de 9 empresas analizan su compra

BYD es una de las empresas interesadas en la planta de manufactura en Aguascalientes

Nueve empresas han manifestado interés en la planta COMPAS de Aguascalientes.
Nueve empresas han manifestado interés en la planta COMPAS de Aguascalientes. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Además de BYD, al menos nueve empresas nacionales e internacionales han manifestado su intención de adquirir la planta COMPAS de Aguascalientes, lo que refleja la confianza del sector privado en el clima económico y laboral del estado.

Fuentes cercanas al proceso señalan que la empresa analiza las diferentes propuestas y tomará una decisión en los próximos meses.

De concretarse la venta, se espera que los trabajadores actuales de COMPAS se integren a la nueva empresa, manteniendo la operación y la fuerza laboral en Aguascalientes.

Planta COMPAS de Aguascalientes.
Planta COMPAS de Aguascalientes. ı Foto: Cortesía

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Manolo Jiménez, durante un acto público, el 30 de noviembre de 2024.
Ejerce 1.6 mdp al día; 25 veces más que en víctimas

Gasta Gobierno de Coahuila más en su promoción que en víctimas, cultura…