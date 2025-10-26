Crece el interés por COMPAS Aguascalientes: más de 9 empresas analizan su compra

Además de BYD, al menos nueve empresas nacionales e internacionales han manifestado su intención de adquirir la planta COMPAS de Aguascalientes, lo que refleja la confianza del sector privado en el clima económico y laboral del estado.
Fuentes cercanas al proceso señalan que la empresa analiza las diferentes propuestas y tomará una decisión en los próximos meses.
De concretarse la venta, se espera que los trabajadores actuales de COMPAS se integren a la nueva empresa, manteniendo la operación y la fuerza laboral en Aguascalientes.
