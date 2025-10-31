Gobierno del Edomex impulsa regularización de pozos de agua y empresas tras Operación Caudal

Tras el cierre de 51 pozos y 138 tomas clandestinas, el Gobierno del Edomex facilita trámites para la regularización del servicio de agua.

Luego de la implementación de la Operación Caudal donde se cerraron pozos y tomas de agua clandestinas, el Gobierno del Estado de México aseguró que se han instaurado mesas de trabajo para atender de forma directa a todos los sectores y municipios, a fin de facilitar la regularización de pipas y pozos en la entidad.

La gobernadora Delfina Gómez, indicó que se llevan a cabo reuniones por regiones para escuchar y atender a quienes operan los pozos y distribuyen el agua, por lo que su gobierno facilitará el cumplimiento de trámites y permisos para que se regularicen.

Mesas de trabajo reúnen a autoridades del Edomex y representantes de sectores para facilitar la legalización de la distribución de agua. ı Foto: Gobierno Edomex

“Hay buena disposición de los presidentes municipales, del Poder Judicial, la Fiscalía, CAEM y CONAGUA. Se están realizando reuniones por regiones. No es una cacería ni se busca afectar a quienes nos brindan un servicio, pero sí es regular”, aseveró.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, explicó que en coordinación con los presidentes municipales, se trabaja en la regularización de empresas y pozos que operaban bajo la ilegalidad, por lo que los municipios darán a conocer cuáles son los pozos oficiales para que las empresas de distribución que se encuentran reguladas puedan abastecerse de agua.

“Es el momento de que la autoridad federal, estatal y la municipal, que son las que tienen regulación, puedan establecer un padrón de piperos para que la gente sepa que se está consumiendo agua legal”, indicó.

La Operación Caudal implementada el pasado 24 de octubre en 48 municipios, logró la intervención de 189 inmuebles vinculados con actividades ilícitas y se localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas empleados para la venta irregular del agua.

Gracias a las investigaciones basadas en denuncias ciudadanas e información del Centro Nacional de Inteligencia, se logró identificar redes de extracción ilícita vinculadas con agrupaciones que operaban bajo fachada sindical, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo” y “22 de Octubre” y “Chokiza”.

