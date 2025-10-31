Vinculan a proceso a 2 mujeres ligadas a robo de bebé en hospital de Durango.

Dos mujeres ligadas al caso de la bebé, que fue robada del Hospital Materno Infantil en Durango, fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

Además, las autoridades judiciales del estado determinaron que las mujeres, identificadas como Daniela “N” y Anabel “N”, permanecerán en prisión preventiva mientras se realiza el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, Daniela “N” presuntamente sustrajo a la bebé de un hospital en Durango para hacer creer a su pareja, que reside en Estados Unidos, que había tenido un hijo.

Fue así, que ingresó al hospital con uniforme quirúrgico, cubrebocas y lentes, simulando ser parte del personal médico, para llevarse a la menor; sin embargo, gracias a la presión y al actuar de la policía, se logró ubicar a la bebé.

La menor sustraída fue hallada en un jardín del fraccionamiento Hacienda Las Flores, envuelta en una bolsa negra.

En tanto, Anabel “N”, quien se desarrollaba como trabajadora de limpieza, presuntamente proporcionó la siguiente información:

Ubicación de las cunas

Los horarios de cambio de turno

Las condiciones del área neonatal

Ambas mujeres permanecerán en el Centro de Reinserción Social Número1 en el Estado de Durango (Cereso N°1). De esta forma, la próxima audiencia de las presuntas implicadas se realizará el próximo 1 de diciembre del 2025.

JVR