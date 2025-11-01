Investigan Incidente de tren de carga en Tepetitlán, Hidalgo

Explosión tras descarrilamiento de tren de carga en Tepetitlán deja un lesionado

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informó este sábado sobre un incidente ocurrido en la zona de Tepetitlán, Hidalgo, que involucró a un tren de carga operado y concesionado por la empresa Ferromex.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho se registró en una zona despoblada y dejó una persona lesionada, quien fue atendida por los servicios de emergencia.

Desde las primeras horas del siniestro, elementos de Protección Civil acudieron al sitio para resguardar el perímetro y coordinar las labores de control del incendio.

La ARTF detalló que el área fue acordonada para evitar riesgos adicionales, ya que en el punto del siniestro se presentaba un gran flujo de de humo derivada del material incendiado.

El organismo federal notificó del suceso a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), con el propósito de mantener una coordinación interinstitucional que permita recabar toda la información técnica necesaria y determinar las causas del incidente.

La dependencia también precisó que se mantiene en contacto con las autoridades locales y estatales para colaborar en las tareas de atención y mitigación.

Asimismo, la ARTF informó que personal de la empresa Ferromex se movilizó al sitio del siniestro con el fin de cooperar en las labores de seguridad y apoyo logístico.

La empresa ferroviaria se encuentra colaborando con las autoridades en la recopilación de datos sobre la carga, el estado de los vagones afectados y las condiciones de la vía.

Aunque en reportes preliminares se mencionó que el tren podría haber transportado etanol o alcohol etílico, la ARTF no ha confirmado oficialmente el tipo de material implicado. La prioridad, según informaron en el comunicado, es garantizar la seguridad de la zona y obtener información precisa sobre el evento antes de emitir conclusiones.

La dependencia señaló que continuará supervisando las acciones de atención al incidente, además de reforzar los protocolos de seguridad ferroviaria en coordinación con las empresas concesionadas.

El incendio fue controlado tras la intervención de los cuerpos de emergencia, y las autoridades confirmaron que no existen riesgos para la población debido a que el evento ocurrió en una zona aislada.

Las labores de evaluación de daños y verificación de infraestructura continuarán durante las próximas horas.

