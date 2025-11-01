Matan a Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas

Un enfrentamiento armado entre civiles armados y autoridades de Buenavista, Michoacán, dejó como saldo dos personas sin vida, una de ellas presuntamente identificada como Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, exlíder de grupos de autodefensa.
El ataque se registró el viernes en la noche, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto mejor conocida como La Ruana, por presuntos miembros de Los Viagra, denunció su tío Guadalupe Mora.
Torres Mora murió al interior de su domicilio junto con su esposa, cuya identidad no ha sido revelada, al término de una actividad cultural.
Sinaloa mantiene el Bienpesca Estatal como ejemplo nacional, apoyo creado por el gobierno de Rocha Moya
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR