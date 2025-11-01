Sinaloa mantiene el Bienpesca Estatal como ejemplo nacional, apoyo creado por el gobierno de Rocha Moya

El Gobierno del Estado de Sinaloa, que encabeza Rubén Rocha Moya, cumplió una vez más con el sector pesquero y acuícola al iniciar la dispersión de más de 122 millones de pesos correspondientes al Programa Bienpesca Estatal 2025.

El director de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Eduardo Tirado Figueroa, quien además es el encargado del Programa Bienpesca Estatal destacó que este programa es resultado de una solicitud directa que el sector pesquero hizo al gobernador, quien instruyó su creación para fortalecer el bienestar de las familias que viven de la pesca en las comunidades costeras de Sinaloa.

“El principal propósito es el generar bienestar social a las familias que habitan las comunidades pesqueras del estado de Sinaloa, ya es un referente nacional, representa el éxito de las políticas públicas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo de esta administración, que están orientadas a atender las demandas de las y los pescadores y acuacultores sinaloenses”, expresó.

El Bienpesca Estatal está diseñado para proporcionar recursos directos que permitan a las y los beneficiarios adquirir insumos, herramientas y materiales necesarios para su actividad, incluyendo artes de pesca, combustible, equipo y otros recursos que fortalecen la productividad y la economía de las familias que dependen del mar.

En este 2025, 32,577 pescadoras, pescadores y acuicultores resultaron beneficiarios del programa, cada uno con un apoyo de 3,750 pesos, lo que representa una inversión estatal de 61,081,875 pesos, sumada al aporte del Gobierno de México, para alcanzar un total de 122,163,750 pesos.

El funcionario subrayó que, para el gobernador, Rubén Rocha Moya, es prioridad atender de manera directa al sector pesquero y acuícola, garantizando que los apoyos lleguen sin intermediarios, con absoluta transparencia y oportunidad, para que las y los beneficiarios puedan disponer de los recursos de inmediato.

“Es una prioridad para el gobernador, Rubén Rocha Moya, darle atención del sector pesquero y acuícola, así como a sus familias para generarles bienestar. Su administración seguirá apoyándolos en estos programas. La visión del señor gobernador es que el apoyo se dé con absoluta transparencia y de forma directa”, enfatizó.

Sinaloa es el único estado del país que cuenta con un Bienpesca Estatal, lo que permite que los más de 32 mil pescadores sinaloenses reciban doble apoyo: primero el Bienpesca Federal, entregado en febrero, y posteriormente el apoyo estatal, instaurado por el gobernador Rubén Rocha Moya desde 2022.

Desde su creación, este programa ha destinado un acumulado total de $297,128,125.62 de inversión estatal, reflejando el compromiso sostenido del Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por el Dr. Rubén Rocha Moya, con el bienestar y la economía del sector pesquero y acuícola.

Además, Sinaloa destaca por ser el único estado que impulsa diversos programas complementarios en apoyo al sector pesquero y acuícola, como Repoblamiento de Presas y Embalses, Inspección y Vigilancia, Impulso a la Práctica de Pesca Deportiva, Motores Marinos y Pangas, posicionando al estado como líder nacional en políticas públicas de respaldo al sector.

