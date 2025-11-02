Fiscalía de Guerrero detiene a presunto responsable de homicidio y lesiones en Acapulco

Noé “N”, presunto responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, fue detenido este 2 de noviembre en Acapulco, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

De acuerdo con la institución, los hechos ocurrieron frente a un centro de rehabilitación llamado “Fénix”, donde el individuo presuntamente agredió con un tubo metálico a dos personas.

Noe “N” provoco la muerte de una de las víctimas, identificada como Benito “N”, mientras un menor de edad resultó lesionado de gravedad y se encuentra en estado de coma.

TE RECOMENDAMOS: De acuerdo con Causa en Común Michoacán rebasa cifra de policías asesinados en últimos 5 años

Por lo anterior, se cumplimentó una orden de aprehensión en la colonia La Venta, y Noé “N” fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera su compromiso con el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos delictivos y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad guerrerense”, añadió la institución en un comunicado.

Cumplimenta FGE Guerrero orden de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas en Acapulco Chilpancingo, Gro., a 2... Publicado por Fiscalía General del Estado de Guerrero en Domingo, 2 de noviembre de 2025

cehr