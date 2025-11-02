Resguardan Palacio de Gobierno de Morelia tras actos vandálicos

El Palacio de Gobierno de Morelia fue resguardado por elementos de Secretaría de Seguridad Pública, luego de actos vandálicos registrados este domingo 2 de noviembre en el Centro Histórico.

Así los informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, al rechazar cualquier tipo de agresión o daño contra el patrimonio de los michoacanos.

Resguardan Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán. ı Foto: Cortesía

El encargado de la política interna anunció que se procederá conforme a la ley para sancionar a las personas responsables de incitar actos vandálicos, quienes ya han sido ubicadas.

Subrayó que el Gobierno de Michoacán es respetuoso de la libertad de expresión y de manifestación; sin embargo, Zepeda Villaseñor enfatizó que las acciones violentas fomentan la confrontación y el desorden, y privan de legitimidad la protesta social.

“El Gobierno del Estado mantendrá siempre una apertura al diálogo y al respeto, pero no tolerará actos que atenten contra el orden público ni contra los bienes que pertenecen a todos los michoacanos”, añadió.

cehr