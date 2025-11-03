Incendian el Palacio de Gobierno de Apatzingán durante protesta por el asesinato de Carlos Manzo

Un grupo de personas incendió la noche de este lunes el Palacio de Gobierno de Apatzingán, en Michoacán, como parte de las protestas en la entidad por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan.

De acuerdo con medios locales, los manifestantes lanzaron piedras contra la sede del gobierno municipal y tras irrumpir al edificio prendieron fuego al mobiliario.

🔴#Ahora | La noche de este lunes, se llevan a cabo protestas en Apatzingán, Michoacán, por el asesinato de Carlos Manzo y el líder limonero Bernardo Bravo.



Los manifestantes vandalizaron y quemaron el palacio municipal.



No a la violencia, pide viuda de Carlos Manzo a manifestantes

En paralelo, Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, pidió a quienes se han manifestado en Michoacán para exigir justicia por el asesinato que lo hagan de manera pacífica.

Durante una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del alcalde, llamó a honrar la memoria del alcalde, al recordar que “su lucha siempre fue pacífica, civilizada, en contra de la violencia”.

“A quienes se estén manifestando, pero que lo están haciendo de una manera desordenada, afectando al municipio, afectando a terceras personas, por favor, les pido de todo corazón, que lo hagamos de manera civilizada ”, recalcó.

Quiroz agradeció las muestras de apoyo recibidas y afirmó que la lucha de Carlos Manzo continúa. Adelantó que en los próximos días se informará sobre la “gobernabilidad” de Uruapan, y subrayó que, además de retomar el legado independiente del alcalde, seguirá adelante el “Movimiento del Sombrero”.

“Vamos a honrar la memora de Carlos y de todo corazón agradezco las muestras de apoyo, el que lo hayan acompañado hasta el final, eso es lo que a él le hubiese gustado, ver a todo su pueblo unido, fortalecido y encaminado a su lucha ”, añadió.

