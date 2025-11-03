Reportan desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán emitió una ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, exalcalde del municipio de Zinapécuaro, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, Correa Gómez, de 41 años de edad, fue visto por última vez alrededor de las 02:00 horas en la comunidad de Tierras Coloradas, perteneciente al municipio de Hidalgo, Michoacán.

Según la ficha difundida por la Fiscalía, el exedil vestía camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige al momento de su desaparición.

Además, se detallan sus señas particulares, entre ellas una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, otra en la ceja derecha y varios tatuajes visibles: en el antebrazo derecho la palabra “MAMÁ”, en el brazo la frase bíblica “No temas porque estoy contigo (Isaías 41:10)”, una figura de ave fénix en la cadera derecha y el texto “Todo lo puedo en Cristo” en el pecho.

La Fiscalía de Michoacán informó que mantiene activas las labores de búsqueda, aunque hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre los avances de la investigación.

Durante su gestión municipal, 20 personas fueron asesinadas durante un ataque armado en una pelea de gallos clandestina en la comunidad de Tinajas.

En meses recientes, el exalcalde se había incorporado al equipo político del senador Raúl Morón Orozco y anteriormente reportan que era cercano con el grupo de Carlos Torres Piña, exsecretario de Gobierno y actual fiscal estatal.

Su desaparición ocurrió apenas unas horas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo que ha generado más tensión en la región, luego de las intensas protestas ciudadanas.

¡En el Distrito Federal 09 con cabecera en URUAPAN, Michoacán en Movimiento se consolida como un Equipo político fuerte rumbo al 2027!💪🏻🤠✌🏻 Publicado por Alejandro Correa en Domingo, 12 de octubre de 2025

