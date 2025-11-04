Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas en su contra ante Fiscalía de Michoacán

Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, denunció amenazas en su contra por las que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Entrevistado al asistir al Festival Internacional de Órgano de Morelia, comentó que hace dos meses recibió amenazas a través de mensajes y llamadas telefónicas.

“Yo tengo una denuncia aquí en la Fiscalía del Estado, precisamente por amenazas, y la seguridad que hemos solicitado es seguridad para el municipio”, detalló el edil de Pátzcuaro, municipio ubicado a unos 60 kilómetros de Uruapan, donde el pasado 1 de noviembre fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

🚨 #Video | El edil municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, informó que ha recibido amenazas de presuntos grupos criminales, lo cual lo ha llevado a denunciar la situación oficialmente.

🚔 Solicita que haya presencia de la Guardia Nacional de forma permanente en el… pic.twitter.com/dOZQz9blbp — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 4, 2025

Arreola Vázquez añadió que, pese a recibir mensajes intimidatorios, dijo sentirse tranquilo porque “nosotros nos hemos dedicado a trabajar, a no meternos en problemas con nadie” .

Señaló que los alcaldes suelen ser vulnerables debido a que cuentan con escasa seguridad, aunque reconoció que la Federación le ha ofrecido apoyo en materia de de seguridad, algo que su administración ha solicitado.

“La seguridad que hemos solicitado es seguridad para el municipio. De hecho ha avanzado, me han ofrecido apoyo de seguridad pública para el municipio, que es lo que nosotros hemos solicitado”, dijo.

cehr