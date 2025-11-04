Delfina Gómez, entre los gobernadores mejor evaluados del país, según encuesta de Demoscopia Digital.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, alcanzó en octubre su nivel más alto de aprobación en lo que va de 2025, con 65.8% de acuerdo con la más reciente encuesta de Demoscopia Digital. Ubicándose dentro del top 10 de los gobernadores mejor evaluados del país, consolidando una tendencia ascendente en la percepción ciudadana.

Este incremento responde principalmente a programas sociales, acciones de seguridad y obras de infraestructura impulsadas por su administración. La cercanía con la gente y el enfoque social de su gobierno han sido elementos clave para consolidar su imagen como una mandataria congruente, empática y efectiva.

En las últimas semanas, la “Operación Caudal”, implementada por el gobierno estatal en coordinación con dependencias federales y municipales, desarticuló redes de robo y acaparamiento del líquido en distintos municipios. La acción, calificada como inédita, fue interpretada como un mensaje de liderazgo y de compromiso con la legalidad.

El nivel de aprobación registrado por Demoscopia Digital también refleja un cambio en la percepción del liderazgo en la entidad más poblada del país. En un contexto donde los problemas de seguridad, desigualdad y acceso al agua representa grandes desafíos, la gobernadora ha sabido posicionarse como una figura de gobernanza con sentido social.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR