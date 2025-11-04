PRD exige esclarecer crimen de Carlos Manzo

Tras condenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, las dirigencias locales del PRD en Michoacán, Guerrero, CDMX, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, aseguraron que este hecho representa una “herida profunda” a la democracia.

En un posicionamiento ante los actos de violencia que acabaron con la vida del presidente municipal michoacano, el perredismo estatal expresó su más profunda consternación, indignación y dolor por el asesinato de Manzo, quien siempre levantó la voz para denunciar la inseguridad y las extorsiones que lastimaban a su municipio y a todo Michoacán.

“Su muerte enluta no solo a Uruapan, sino también a Michoacán y a todo México. Este crimen representa una herida profunda para la democracia, para las instituciones y para todos aquellos que creemos en la justicia, la verdad y la paz.

Desde el Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, condenamos enérgicamente este atentado, que constituye un golpe directo contra quienes, como Carlos, sirven con entrega, valentía y amor a su gente“, subrayaron los liderazgos perredistas.

Consideraron que no se puede normalizar la violencia ni permitir la impunidad. Nos sumamos, agregaron, a la exigencia de justicia que hoy recorre el país y demandamos una investigación seria, imparcial y con resultados concretos, que lleve al castigo de los autores materiales e intelectuales de este artero crimen.

Asimismo, hicieron un llamado a la unidad de los mexicanos. “Hoy más que nunca debemos actuar con responsabilidad y buscar juntos las salidas que fortalezcan la democracia y la paz. No podemos prestarnos a un espectáculo mediático que desvíe la atención del verdadero objetivo: exigir justicia y la reconstrucción del tejido social”.

El PRD local en esas ocho entidades destacaron que Carlos Manzo fue una voz firme, valiente y profundamente popular, un ejemplo de liderazgo honesto y compromiso social. Su lucha por el bienestar de su municipio debe inspirarnos a seguir defendiendo los valores de la democracia, la pluralidad y la paz.

Refrendaron sus condolencias más sinceras a su familia, amigos, colaboradores y al pueblo de Uruapan.

“Nadie que sirva a su pueblo debe ser silenciado por la violencia. Descanse en paz Carlos Manzo Rodríguez, un alcalde del pueblo, un mexicano valiente que dio su vida por su gente”, finalizaron.

MSL