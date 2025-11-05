Tere Jiménez hizo un recorrido por el Cereso para varones, donde escuchó a internos y sus familiares

En un hecho sin precedentes, y como muestra de su compromiso con la seguridad de Aguascalientes, la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez realizó una visita al Cereso para Varones, donde dialogó con los internos y escuchó atenta cada uno de sus planteamientos para darles el seguimiento correspondiente.

De igual manera, platicó con familiares de las personas privadas de su libertad, a quienes ofreció todo el respaldo del Gobierno del Estado.

En su recorrido, Tere Jiménez supervisó la operatividad del centro y constató que sus diferentes áreas se encuentran funcionando en condiciones normales.

La gobernadora garantizó a las personas privadas de su libertad y sus familias el respeto absoluto a sus derechos humanos, así como condiciones dignas durante su estancia en el Cereso.

Señaló que, con ese propósito, se mantiene una comunicación permanente y un trabajo coordinado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por último, señaló que se garantizará el cumplimiento de la ley y el respeto a las normas que rigen la vida interna del centro, con el propósito de mantener el orden, el control y la disciplina.

Acompañaron a la gobernadora el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López; el director general de Reinserción Social, Jonás Chávez Marín, y el director del Cereso para Varones de Aguascalientes, Sergio Zúñiga.

