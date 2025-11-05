Tere Jiménez transforma la educación en Aguascalientes con nuevas escuelas y más oportunidades para todos

Gracias a la visión y el compromiso de la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez, el ciclo escolar 2025-2026 comenzó con la apertura de nuevas escuelas en zonas estratégicas del estado para acercar la educación a más familias y garantizar que ninguna niña o niño quede fuera del aula.

En Lomas de San Jorge, la nueva Escuela Primaria María del Carmen Martínez Pérez ya recibe a más de 200 estudiantes de colonias como Villa Las Palmas, Mujeres Ilustres, Fundadores y Villa Montaña.

Para alumnas como Julieta, de quinto grado, estudiar cerca de casa significa ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, lo que mejora la calidad de vida de su familia.

La directora del plantel, Miriam Gallegos, resaltó que esta obra fortalece el tejido social, genera sentido de pertenencia y representa una apuesta por una educación pública que transforma comunidades.

Durante este año, el Gobierno del Estado destinó más de 500 millones de pesos a la construcción de nuevos espacios educativos en todo Aguascalientes; tan solo en Calvillo se crearon dos primarias en las colonias El Mirador y Unión Antorchista; en la zona suroriente de la capital, se abrió un preescolar y una primaria en Lomas de San Jorge; en Villa de las Norias, un preescolar y una secundaria, y en Real del Sol, una nueva primaria.

Próximamente iniciará la construcción de la Telesecundaria #185 Tres Centurias en Cumbres III; mientras que el Bachillerato de la UAA en Rincón de Romos y el nuevo Conalep de Villa Juárez, Asientos, ya se encuentran en funcionamiento.

Además, se consolida la Universidad Intercultural para la Igualdad (Uniti), una institución pionera que ofrece educación superior inclusiva, con enfoque social y cultural.

Con estas acciones, el Gobierno de Tere Jiménez reafirma su compromiso con una educación cercana, moderna y de calidad, construyendo escuelas que abren puertas, transforman vidas y hacen realidad los sueños de miles de niñas, niños y jóvenes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR