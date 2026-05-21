Edomex pone en marcha la estrategia turística ‘Destinos Futboleros’ en 14 sedes durante el Mundial.

El Gobierno del Estado de México puso en marcha la estrategia turística “Destinos Futboleros”, con actividades gratuitas en 14 sedes distribuidas en 12 Pueblos Mágicos, además de Toluca y el Barrio Mágico de Tenayuca-Santa Cecilia.

Bajo el lema “Estado de México, un Destino Futbolero”, la estrategia -impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez- se desarrollará durante la temporada de la justa internacional de futbol y coincidirá con el partido de despedida de la Selección Mexicana, programado para el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

A lo largo de 29 días, las sedes participantes ofrecerán actividades recreativas, deportivas, culturales, gastronómicas y artesanales para visitantes locales, nacionales e internacionales.

Entre las principales actividades destacan el Torneo entre Pueblos Mágicos, la exposición fotográfica “Estadio de México”, pabellones gastronómicos y artesanales, presentaciones artísticas y la “RutaBalón”, un recorrido por sitios emblemáticos de la entidad. Además, la OrquestaSinfónica del Estado de México (OSEM) realizará presentaciones especiales en distintos destinos participantes.

Cada sede contará con módulos de información turística para promover los destinos mexiquenses, así como stands itinerantes del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), espacios de CASART y pabellones artesanales donde maestras y maestros artesanos podrán exhibir y comercializar sus productos.

Esta iniciativa busca posicionar al Estado de México como un referente turístico durante la temporada futbolera, mediante la integración de cultura, tradición y deporte.

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JVR