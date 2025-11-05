Waldo’s moviliza a familiares de la Guardería ABC

Patricia Duarte, activista y madre de Andrés Alfonso, uno de los 49 niños que murieron en el siniestro de la Guardería ABC de Sonora en el 2009, convocó a marchar hoy para pedir justicia para las víctimas del incendio de un Waldo’s, ocurrida el sábado pasado en Hermosillo.

En entrevista con medios locales, dijo que lo que pasó con la tienda puede volver a ocurrir si no se levanta la voz, ya que son “contados” los lugares en Sonora que cumplen con la normatividad de protección civil.

Mencionó que lo que ocurrió en la Guardería ABC y el incendio en el Waldo’s son una “prueba de que puede volver a ocurrir” otro hecho similar.

El Tip: El saldo de personas fallecidas se mantiene en 23, de los cuales son 6 menores de edad; 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y 5 hombres adultos.

“Es una prueba lo que pasó hace 16 años y también lo que pasó en la tienda Waldo’s es una prueba de que puede volver a pasar y no nada más en Hermosillo, no sé por qué pasa eso en Sonora”, dijo.

Agregó que el incendio del sábado pasado también fue un “crimen de Estado”, ya que fue perpetrado por las autoridades de Hermosillo y de Sonora.

En ese sentido, pidió la renuncia de los responsables de Protección Civil Estatal y de Hermosillo, ya que, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la tienda no tenía permiso para operar.

3 de las 15 personas lesionadas permanecen hospitalizadas

“En el 2021 se dieron cuenta que en el sexenio pasado se les aprobó un permiso para operar, aunque no cumplieron con la normatividad y, a pesar de darse cuenta de que no cumplen, los dejaron que siguieran operando. Ya basta; salgamos a la calle este 5 de noviembre, que se cumple un mes más de la tragedia de 2009; salgamos, porque hace 16 años me tocó a mí y ahora a 23 familias, pero luego puede ser a ustedes”, señaló.

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que culminó la identificación de las 23 personas fallecidas.

Las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidas han sido ya identificadas. Se trata de un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.