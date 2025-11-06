Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

Los ocho detenidos, al ser ayer presentados por las autoridades locales y federales.

Durante un operativo realizado en el municipio de Villaflores, Chiapas, fueron capturados ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado señaló que a los detenidos les fueron asegurados 23 cargadores: siete para fusil de asalto AR-15 y 16 para AK-47, conocido como cuerno de chivo, además de cinco armas largas cuernos de chivo, dos armas largas AR-15, una pistola de salva, dos chalecos tácticos, una pechera, un starlink, un radio portátil, 467 cartuchos 7.62mm, 205 cartuchos 2.23 mm, ocho teléfonos celulares, 45 bolsitas conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, 80 dosis de cristal y tres motocicletas.

El Tip: El municipio de Tapachula sigue siendo considerado uno de los más problemáticos del país, con una percepción de inseguridad del 91.9 por ciento entre su población.

Los detenidos fueron identificados como Rigoberto “N”, alias Pato; José “N”; Diego “N”, alias El Halcón; Fredy “N”; Emanuel “N”; Yan “N”, alias Chuky; Eber “N”, y Ernesto “N”.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

7 armas largas fueron incautadas en el operativo

Los detenidos y objetos, como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, para que éstas determinen la situación jurídica de las personas y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

“La Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma el compromiso de continuar trabajando en coordinación interinstitucional para garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio chiapaneco”, mencionó la dependencia.