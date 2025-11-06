En Edomex baja 31% homicidio doloso lo que equivale a cinco meses sin víctimas.

La estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Paz, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, permitió que del 1 de enero al 31 de octubre de 2025 se registrara una disminución del 31 por ciento en homicidio doloso en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que equivale a cinco meses sin víctimas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cifra pasó de mil 936 en 2024 a mil 328, es decir, 608 menos pérdidas humanas.

Estos resultados muestran el compromiso de la actual administración para mejorar la seguridad de las y los mexiquenses a través de estrategias como capacitación a policías, despliegues operativos, dignificación a los cuerpos de seguridad con entrega de patrullas y equipo, así como mejoras al entorno urbano.

En la Mesa participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia de la entidad; además de representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

JVR