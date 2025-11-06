Ramírez Bedolla y Rosa Icela encabezan primeras reuniones del Plan Michoacán con alcaldes

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, iniciaron con presidentes municipales del estado, las reuniones de trabajo para construir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con el propósito de establecer una mejor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal y la funcionaria federal sostuvieron diálogo directo con alcaldes del Norte y Sur de la entidad para escuchar sus opiniones y necesidades a fin de fortalecer la estrategia integral de coordinación.

En estos encuentros, que también se realizarán con presidentes municipales del Oriente y Poniente, así como con sectores de la sociedad, se solicitó la rehabilitación carretera federal, recuperación de espacios públicos, infraestructura hospitalaria, unidades deportivas y casas de la cultura, patrullas, mejores sueldos para policías municipales, ambulancias, apoyos a productores del campo y protección a los recursos naturales, entre otros.

La indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum fue dialogar con todos los sectores en acompañamiento del Gobierno federal, para reforzar acciones en materia de educación y cultura, seguridad y justicia, y desarrollo económico con justicia, siendo estos los tres ejes que constituyen el Plan Michoacán.

En tanto la secretaria de Gobernación externó la disposición e interés de la presidenta para preservar la paz de las y los michoacanos en trabajo conjunto con el gobernador y autoridades municipales.

