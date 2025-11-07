Daremos ‘voto de castigo’ a quienes mandaron matar a Carlos Manzo y honraremos su memoria: Grecia Quiroz

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, durante su intervención en la Marcha por la Paz.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, aseguró que luchará para honrar la memoria de su difunto cónyuge, y advirtió que en las elecciones de 2027 se dará un “voto de castigo” por este crimen.

En un mensaje a la ciudadanía en el marco de la Marcha por la Paz celebrada este viernes en Uruapan, a la cual asistieron decenas de miles de personas, Quiroz aseguró que el asesinato de Manzo no representa el fin del movimiento, y pidió a los asistentes honrar siempre su memoria.

Dijo que el Movimiento del Sombrero, al que pertenecía Carlos Manzo, “tiene una fuerza imparable y alcanzable”, y que se necesitaría “matar a todos” para que éste dejara de alzar la voz contra la violencia en el estado.

🚨 “La reunión con Sheinbaum no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia.”



“Para pedir que saquen a los delincuentes.”



“Y para exigir que nadie más viva bajo la extorsión.”



Palabras de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, en la marcha por su esposo Carlos Manzo. pic.twitter.com/EfEweT8fDT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 7, 2025

Asimismo, la ahora alcaldesa de Uruapan advirtió que en las elecciones intermedias de 2027, el municipio ejercerá un “voto de castigo” contra quienes, dijo, ordenaron el asesinato de su esposo.

Recordó que Carlos Manzo llegó a la alcaldía de Uruapan por la vía independiente, y que el difunto alcalde mantuvo una fuerte postura en contra de los partidos políticos tradicionales.

Hoy vengo a decirles también que tuvieran que matarnos a todos y cada uno de los que estamos en esta plaza para que esta lucha fuera a parar. Tendrían que venir y matarnos a todos para que esta lucha deje de caminar en las calles, deje de apoyar a la gente más vulnerable Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan



Además, Grecia Quiroz pidió a la ciudadanía que se sume con ella para honrar la memoria de Carlos Manzo y no permitir que se olvide su legado y sus enseñanzas. En este sentido, pidió que todos actúen en favor de la paz, comenzando desde sus hogares, como, dijo, lo pedía el alcalde asesinado.

“Sí, en este momento soy la presidenta de Uruapan, pero yo les pido que me vean como un instrumento de Carlos Manzo, porque eso voy a hacer, voy a seguir su legado, voy a seguir bajo sus principios, sus valores y su transparencia”, dijo.

Honremos la memoria de Carlos, en el actuar de cada día de cada uno de nosotros, honremos su memoria con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra sociedad; empecemos desde casa, como decía él últimamente. Si tenemos que castigar a nuestros hijos, hagámoslo. [...] Necesito de la ayuda de todos ustedes, necesito que no me dejen sola Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan



