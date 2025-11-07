Miles llenan calles de Uruapan en nueva ‘Marcha de la Paz’ tras homicidio de Carlos Manzo

Miles de manifestantes llenaron nuevamente las calles de Uruapan, Michoacán, en una protesta pacífica conocida como “Marcha de la paz”, para exigir justicia tras el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
De acuerdo con reportes de medios locales, miles de personas vestidas de blanco, con pancartas, se dieron cita desde la mañana de este martes en la glorieta del Paseo Lázaro Cárdenas para dar inicio a la manifestación con dirección al centro de Uruapan.
En fotografías difundidas por los mismos medios y por redes sociales, se aprecia que los manifestantes llevaron pancartas con diferentes leyendas, así como globos blancos, sombreros (distintivos del alcalde asesinado) y otros objetos alusivos a la temática de la marcha.
Reprueba la Iglesia al padre Pistolas, tras amenazas a gobernadora de Guanajuato
Algunas de las leyendas escritas en las pancartas son: “¡El tigre despertó!”, “¡Carlos presidente!” y “Exigimos paz en México”.
Además, la marcha estuvo encabezada por “Mamá Raquel”, abuela de Carlos Manzo, quien caminó entre los contingentes y, además, dio un discurso frente a miles de ellos, en el cual expresó su profundo dolor por el asesinato de su nieto, pero celebró que éste siempre mantuvo un discurso en favor de la defensa de Uruapan.
“Él me decía: Tengo que salvar a Uruapan, lo quiero porque es mi tierra. Adoro a la gente. Entonces, le quitaron la vida”, dijo “Mamá Raquel”, con la voz cortada.
De acuerdo con algunos medios, se estima que a esta marcha asistieron alrededor de 60 mil personas, si bien, hasta el momento, las cifras oficiales no se han dado a conocer por el Gobierno estatal.
Además, esta marcha se suma a un paro de trabajadores convocado para este mismo día, por el cual, desde muy temprano, decenas de comerciantes y empresarios cerraron sus negocios, con el objetivo de sumarse a la manifestación.
Videos en redes sociales atestiguan los comercios cerrados y las cortinas bajadas en las calles de Uruapan. No se especificó hasta cuándo terminará el paro, si bien se prevé que solo dure este día, mientras ocurre la marcha.
Desde el asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre, se ha convocado a diferentes marchas para exigir justicia por el alcalde, reconocido por su política de mano dura y rechazo a los partidos políticos tradicionales, por la cual, incluso, llegó a ser apodado “El Bukele mexicano”.
Algunas de estas marchas se han caracterizado por el vandalismo, siendo que una de ellas terminó con un incendio en el Palacio Municipal de Apatzingán.
