Sinaloa da la bienvenida a los embajadores de L’Etape Mazatlán By Tour de France

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, recibió a los exciclistas Joseba Beloki y Pedro Horillo.

El puerto de Mazatlán se encuentra listo para vivir este domingo un día histórico al ser sede de L’Etape By Tour de France, la versión amateur del evento ciclista más reconocido y prestigioso del mundo.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, recibió a los embajadores de la competencia, los ex ciclistas Joseba Beloki y Pedro Horillo, quienes por primera vez visitan México y llegan a Mazatlán para participar en este gran evento deportivo que impulsa el turismo y proyecta al estado a nivel internacional.

Mazatlán se consolida como destino ideal para eventos deportivos de clase mundial con la realización de L’Étape By Tour de France. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“En Sinaloa y en Mazatlán estamos listos para vivir la experiencia L’Étape By Tour de France, porque el deporte también cuenta historias que nos unen y nos hacen brillar”, señaló Sosa Osuna.

Este viernes, la Secretaría de Turismo de Sinaloa realizará una rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles de este evento y las actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana.

“El objetivo es fomentar el deporte, el turismo y la convivencia familiar en un entorno seguro y profesional, mostrando la belleza de Mazatlán como destino ideal para eventos deportivos de clase mundial”, destacó la funcionaria estatal.

El evento no solo trae adrenalina y competencia, también resultados tangibles para la economía de Mazatlán, ya que lo proyectará a nivel mundial como un gran destino de turismo deportivo.

Más de mil 200 ciclistas nacionales e internacionales participarán en las rutas de 40, 70 y 120 kilómetros. ı Foto: Gobierno Sinaloa

L’Étape Mazatlán By Tour de France se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre y se espera la asistencia de miles de personas, quienes podrán conocer a los embajadores y ser testigos del evento que cuenta con el apoyo del gobierno que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Turismo y el Instituto Sinaloense del Deporte.

En rutas de 40, 70 y 120 kilómetros, se espera la participación de más de mil 200 ciclistas nacionales e internacionales. El punto de partida y llegada será el Parque Ciudades Hermanas.

am