Delfina Gómez, entre las mujeres más influyentes de México.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, fue reconocida por la Revista Líderes Mexicanos en su lista especial “Mujeres Fuera de Serie”, que reúne a las figuras femeninas con mayor influencia en el país en los ámbitos político, empresarial, deportivo, cultural, académico, de comunicación, organizaciones civiles y entretenimiento. La lista incluye, entre otras, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la activista y fundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera. Las tres representan sectores distintos del liderazgo femenino en México: gobierno federal, gobierno estatal y sociedad civil organizada.

Nacida el 15 de noviembre de 1962 en Texcoco, Estado de México, Delfina Gómez Álvarez construyó una trayectoria de más de cuatro décadas que tiene su origen en las aulas de educación primaria, donde inició su vida laboral en 1982. Realizó su licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional y una Maestría en Educación con especialidad en Instituciones Educativas en el ITESM.

Con el paso de los años, transitó de la docencia a la administración pública: fue Subdirectora Auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México, directora del Centro Escolar “Nezahualcóyotl” de Texcoco, diputada federal por Morena en 2015 y Secretaria de Educación Pública a partir de 2020.

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En 2023, Delfina Gómez Álvarez ganó la gubernatura del Estado de México respaldada por la coalición encabezada por Morena, con lo que se convirtió en la primera mujer en gobernar la entidad federativa con mayor población del país, con más de 17 millones de habitantes. Desde el inicio de su administración, impulsó programas sociales dirigidos a mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Su estilo de gobierno se ha caracterizado por la austeridad, la cercanía con las comunidades y el enfoque en la justicia educativa, elementos que definen su trayectoria desde sus años como docente.

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JVR