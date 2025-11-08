Marina confía en meta de 100 mmdp en obras

En la presentación de su cuarto informe de su gestión, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció la creación de la Beca Corazón de Cimarrón, un programa que garantiza que ningún joven de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) “vea truncado su sueño” de estudiar por falta de recursos.

“Cuando uno de ellos cruza las puertas de la UABC, toda una familia entra con él. Por eso decidí proponer al Congreso del estado la creación de la Beca Corazón de Cimarrón, para que el 100 por ciento del costo de inscripción y reinscripción sea cubierto para los estudiantes en situación de vulnerabilidad”, expresó.

El 30 por ciento de los estudiantes de la UABC, precisó la gobernadora en Mexicali, presenta dificultades para cubrir el pago semestral de sus estudios, de ahí que esta beca está dirigida a atender a este sector, que engloba a alrededor de 21 mil jóvenes universitarios.

El Dato: En el estado 500 mil mujeres ya reciben algún apoyo del gobierno, con lo que ahora “tienen más herramientas para inspirar a sus hijos”, expresó Ávila.

En el ámbito educativo, destacó además una inversión de 61 millones de pesos para ampliar los espacios en la Facultad de Medicina y Psicología de Tijuana, con lo que se abrirán 150 nuevos lugares para jóvenes, atendiendo una demanda universitaria que por décadas fue ignorada.

En salud, anunció la construcción del Hospital de Labio y Paladar Hendido en Mexicali, que brindará atención médica gratuita y especializada a niñas y niños, sumándose a la red estatal de hospitales que fortalecen el acceso universal a la salud.

Durante su mensaje, celebró el cumplimiento del 90 por ciento de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, con lo que Baja California es hoy el estado con menor pobreza del país.

“En cuatro años, 500 mil personas salieron de la pobreza multidimensional. Erradicar la pobreza extrema fue un compromiso, y hoy es una realidad”, subrayó que esta transformación es resultado de la visión humanista impulsada por los gobiernos de la 4T, basada en justicia social, bienestar y redistribución del ingreso.

Desde el inicio de su gobierno, dijo que se han destinado 13 mil millones de pesos en programas de bienestar, entre ellos Tarjeta Violeta, que ya beneficia a más de 100 mil madres jefas de familia, y programas de alimentación escolar como Pancita Llena, Corazón Contento, que ha servido más de 136 millones de desayunos nutritivos.

En materia de infraestructura, destacó las obras hidráulicas, rehabilitación de infraestructura y obras públicas en diferentes municipios del estado. Además, confió en la suma total de inversión al final de su gestión sea de cerca de 100 mil millones de pesos, cifra que calificó como histórica.

“Para el cierre de mi gestión, quiero decirles, que habremos de haber invertido aproximadamente 100 mil millones de pesos en obra pública”, dijo.

Detalló la inversión de 23 mil millones de pesos invertidos en este rubro, incluyendo más de 400 mil metros cuadrados de pavimentación, 46 carreteras y caminos rurales, siete hospitales, dos macroparques y mil 500 obras de agua potable y drenaje.

En materia de seguridad, informó que se ha combatido al crimen y disminuido los delitos, mejorado el monitoreo, con una inversión de más de 236 millones de pesos en tecnología, además de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la homologación de sueldos para la Fuerza Estatal, y el Plan de Seguridad Social para Policías, con un fideicomiso de 900 millones de pesos en beneficio de dos mil 241 elementos activos.

“Baja California está más fuerte que nunca, porque ahora las familias sienten el respaldo de su gobierno, porque las mujeres caminan seguras, los jóvenes sueñan, estudian y encuentran trabajo; las niñas y los niños saben que su futuro es prometedor”, concluyó.