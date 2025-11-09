Asesinato de Carlos Manzo: ‘no tenemos vínculos con homicida’, afirma comunidad de Nurio

La comunidad indígena de Nurio, en el municipio de Paracho, Michoacán, se deslindó públicamente de la familia del menor señalado como responsable del asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo.

Esto ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) diera a conocer la identidad del adolescente presuntamente implicado y señalara que su familia residiría en Paracho.

Tras la difusión de esta información, el Concejo Comunal, el juez menor de tenencia, así como autoridades civiles y comunales de Nurio emitieron un comunicado para aclarar que el joven, identificado como Víctor Manuel “N”, no pertenece a su comunidad, como se ha señalado en diversos medios.

En el documento, las autoridades explicaron que, aunque el abuelo del menor, Luis Ubaldo, sí nació en Nurio, abandonó la comunidad a temprana edad para asentarse definitivamente en Paracho. Por ello, sostienen que no existe ningún vínculo de vecindad, social o político entre la familia de Víctor Manuel “N” y la comunidad.

Comunicado de la comunidad de Nurio ı Foto: Quadratín

La comunidad enfatizó que, para ser reconocido como comunero de Nurio, es indispensable cumplir con criterios específicos: ser originario y vecino fijo de la localidad, además de participar de manera constante en las reuniones convocadas.

Según el comunicado, el imputado no cumple con ninguno de estos requisitos, por lo que no puede ser considerado parte de la comunidad indígena.

“No tiene nada de los puntos referidos y por eso decimos que no es de Nurio y no nos hacemos responsables de sus actos, ni mucho menos de su formación; exigimos justicia para el pueblo de Uruapan y nos solidarizamos con ellos”, indica el comunicado.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

LMCT