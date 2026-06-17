Confirman fecha de entrega de $2500 a Mujeres con Bienestar Edomex

El Programa Mujeres con Bienestar busca que quienes residen en el Estado de México puedan tener un mayor ingreso económico, así como atención médica, e incluso dar la oportunidad a mujeres poder concluir sus estudios.

Las mujeres de entre 18 y 63 años de edad que residen en alguno de los 125 municipios del Estado de México y se encuentran en condiciones de pobreza pueden ser beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar.

Debido a esto, el programa da atención prioritaria a las jefas de familia, mujeres que residen en localidades con alta y muy alta marginación, con discapacidad permanente, que cuiden personas con discapacidad, que se reconozcan como indígenas, afromexicanas, entre otros.

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Quienes califiquen para el programa reciben un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos en su tarjeta Mujeres con Bienestar, misma que puede ser utilizada para pagar en cualquier establecimiento o incluso para pagar suscripciones.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

Calendario de pago junio Mujeres con Bienestar Edomex

Las beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar recibirán el apoyo económico correspondiente al bimestre mayo-junio a partir de este miércoles, y la dispersión se hará en el siguiente orden:

Miércoles 17 de junio: A, B

Jueves 18 de junio: C, D, E, F

Viernes 19 de junio: G, H, I, J, K, L

Lunes 22 de junio: M, N, O, P, Q

Martes 23 de junio: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Ya se difundió el calendario de depósito del tercer bimestre de Mujeres con Bienestar.



Los pagos van del 17 al 23 de junio y se ordenan por la inicial del primer apellido. El apoyo reportado es de $2,500 bimestrales. pic.twitter.com/KzXhWfPDiG — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 17, 2026

Las beneficiarias pueden retirar el efectivo correspondiente al apoyo económico en las sucursales Financiera para el Bienestar con un precio preferencial, o en un cajero automático con el pago de una comisión.

Además del apoyo económico, las beneficiarias cuentan con un seguro de vida que tiene con cobertura para la titular y para el conyugue o concubino e hijos, el cual cubre un evento por año en el núcleo familiar.

También reciben asistencia funeraria en caso de que se registre la muerte de la titular, el conyugue o hijos de un rango de edad de 12 a 25 años, que incluye asistencia legal vía telefónica, recolección del cuerpo y preparación estética, sala de velación o velación a domicilio, entre otros.

Las beneficiarias también pueden recibir atención médica vía telefónica y telemedicina sobre primeros auxilios, contraindicaciones, reacciones secundarias o para tener información y consejos sobre cuidado de hijos.

Quienes sean parte del Programa Mujeres con Bienestar también cuentan con descuentos del 5 y hasta el 50 por ciento en transporte público, farmacias, artículos escolares, entre otros, y bonificaciones del 10 por ciento al utilizar su tarjeta como método de pago en algunos supermercados.

Decuentos Mujeres con Bienestar ı Foto: Captura de pantalla

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