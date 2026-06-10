Evelyn Salgado y SEMUJERES consolidan red de Centros LIBRE de apoyo integral para las mujeres en Guerrero.

“Las mujeres de Guerrero estamos más fuertes que nunca, no caminamos solas; hoy las mujeres cuentan, participan y deciden. No descansaremos hasta convertir a Guerrero en un santuario para las mujeres", afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de equipamiento para los 32 Centros LIBRE que operan en Guerrero, donde reafirmó su compromiso de garantizar sus derechos, prevenir la violencia de género y fortalecer la protección de todas las guerrerenses.

Acompañada por la subsecretaria del derecho a una vida libre de violencias del Gobierno de México, Ingrid Gómez Saracibar y de Viridiana Lorelei Hernández Rivera, coordinadora general de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de las Mujeres, la gobernadora realizó el compromiso de concluir su administración con 85 centros LIBRE, para la atención integral de las mujeres, con el propósito de garantizar que cada municipio cuente con un centro de apoyo, orientación y protección.

Durante el acto, la mandataria estatal destacó que esta estrategia forma parte de una política pública orientada a proteger a las mujeres de manera integral con el respaldo del Gobierno de México a través de la Secretaría de las Mujeres que destinó cerca de 35 millones de pesos para la operación y consolidación de la red de Centros LIBRE en la entidad.

“En Guerrero no solo estamos fortaleciendo un espacio, no solo estamos equipando un lugar, estamos reafirmando el compromiso de nuestra y de nuestra gobernadora, que ninguna mujer en Guerrero está sola, que ninguna voz será silenciada y que ninguna historia se quedará sin ser escuchada", afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Reconocen apoyo de Claudia Sheinbaum

Asimismo, reconoció a la presidenta Claudia SheinbaumPardo por impulsar acciones que colocan a las mujeres en el centro de las decisiones gubernamentales y fortalecen las políticas de igualdad sustantiva en todo el país donde se han atendido a más de medio millón de mujeres.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Hilda RuthLorenzo Hernández, informó que la cobertura del programa se ha ampliado en Guerrero, al pasar de 22 Centros Libres durante el año pasado a 32 en 2026, distribuidos en municipios de las ocho regiones del estado.

Con la operación de los 32 Centros LIBRE, se fortalece la construcción de espacios seguros, accesibles y comunitarios que permiten a las mujeres recibir atención especializada, desarrollar nuevas capacidades, fortalecer su autonomía y generar redes de apoyo que contribuyan a mejorar su calidad de vida y garantizar su derecho a vivir libres de violencia a través de la estrategia nacional del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM).

La funcionaria destacó que, mediante la colaboración entre el Gobierno del Estado y 31 municipios, se fortalece una red institucional de atención que permite acercar la justicia y la protección a quienes más lo necesitan.

Durante el evento, también se reconoció el trabajo de las abogadas de las mujeres, las encargadas de los centros LIBRE quienes brindan acompañamiento legal y orientación a víctimas de violencia, contribuyendo a garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Con la entrega de equipamiento para los 32 Centros LIBRE que operan en Guerrero, fortalecemos la atención, orientación y acompañamiento integral para miles de mujeres guerrerenses. 💜



Estos espacios son una verdadera red de apoyo, donde muchas mujeres encuentran escucha,… pic.twitter.com/5BuNrvbE0g — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 11, 2026

Mujeres guerrerenses cuentan con el respaldo de una red de apoyo institucional

En su mensaje, la gobernadora aseguró que las mujeres guerrerenses cuentan con el respaldo de una red de apoyo institucional y reiteró que su administración mantendrá como prioridad la construcción de una entidad más igualitaria, segura y libre de violencia.

“Todas las mujeres de Guerrero no están solas, hay una red de apoyo para acompañarlas, escucharlas y protegerlas; hay un gobierno comprometido que encabeza una mujer. Seguiremos combatiendo la violencia", reafirmó Evelyn Salgado.

Los centros LIBRE se encuentran en: Acapulco, Chilpancingo, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Tixtla de Guerrero, Florencio Villarreal, Las Vigas, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tecoanapa, Cuajinicuilapa, Ayutla, Coyuca de Benítez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo, Copanatoyac, Tlapa, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Iliatenco, Buenavista de Cuéllar, Iguala, Taxco, Teloloapan, Copalillo, Huitzuco y Arcelia.

Al evento asistieron presidentas y presidentes municipales de diversas regiones de la entidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel LedesmaOsuna; el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres, entre otros funcionarios estatales, legisladoras y legisladores.

Te puede interesar:

Evelyn Salgado refuerza coordinación con Claudia Sheinbaum para consolidar la paz en Guerrero

Guerrero fortalece empleo y productividad; mantiene una de las tasas de desocupación más bajas del país: INEGI

Guerrero y Oaxaca, en alerta por posible ciclón

‘Boris’ provoca daños leves en Guerrero y Oaxaca tras tocar tierra

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR