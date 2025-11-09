Educación, bienestar y justicia social: la transformación con rostro humano de Baja California

En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, reafirmó que en su administración la educación, el bienestar y la justicia social son el corazón de la transformación que vive Baja California, con resultados para más de 2 millones de personas.

Durante su mensaje, la mandataria anunció la creación de la Beca Corazón de Cimarrón, un programa estatal que cubrirá el 100 por ciento de las inscripciones y reinscripciones en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para 21 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“Cuando uno de ellos cruza las puertas de la UABC, toda una familia entra con él. Por eso decidí proponer al Congreso del Estado la creación de esta beca, para que ningún joven vea truncado su sueño de estudiar por falta de recursos”, expresó entre aplausos.

Marina del Pilar en la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Cortesía

La beca priorizará a estudiantes de zonas rurales y periféricas como San Quintín, Valle de las Palmas, Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Nuevo León, San Felipe, Rosarito y Tecate, además de los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

La gobernadora destacó también la inversión de 61 millones de pesos para ampliar los espacios en la Facultad de Medicina y Psicología de Tijuana, lo que permitirá abrir 150 nuevos lugares para jóvenes que aspiran a salvar vidas, así como la construcción del Hospital de Labio y Paladar Hendido en Mexicali, que brindará atención médica gratuita y especializada a niñas y niños de todo el estado.

Resultados con sentido humano

Ávila Olmeda subrayó que, en estos cuatro años se han cumplido el 90 por ciento de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, consolidando a Baja California como el estado con menor pobreza del país, luego de que 500 mil personas salieran de la pobreza multidimensional.

“Erradicar la pobreza extrema fue un compromiso, y hoy es una realidad. Este avance refleja la visión humanista impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en la justicia social, el bienestar y la redistribución del ingreso” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



Durante 2025, se aplicó una inversión histórica con recursos estatales y federales para transformar vialidades, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, beneficiando a más de un millón de personas en los siete municipios.

Asimismo, más de 500 mil mujeres han sido beneficiadas con programas que fortalecen su economía, salud y desarrollo social, y 350 mil mujeres y sus hijos utilizan diariamente el Transporte Violeta, servicio gratuito y seguro en cinco municipios.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. ı Foto: Cortesía

Más de 600 mil niñas, niños y adolescentes participan en programas que mejoran su alimentación, promueven el deporte y la cultura, y fortalecen su salud emocional. Además, 14 mil jóvenes han recibido becas y 4 mil estudiantes cuentan con transporte escolar gratuito mediante el programa COMUNDER.

La mandataria detalló que se han invertido 13 mil millones de pesos en programas de bienestar, como Tarjeta Violeta, que ya beneficia a más de 100 mil madres jefas de familia, y Pancita Llena, Corazón Contento, que ha servido más de 136 millones de desayunos nutritivos.

Infraestructura y seguridad para el bienestar

En materia de infraestructura, se han destinado 23 mil millones de pesos en obras públicas, con más de 400 mil metros cuadrados de pavimentación, 46 carreteras y caminos rurales, siete hospitales, dos macroparques y mil 500 obras de agua potable y drenaje .

En seguridad, destacó la inversión de 236 millones de pesos en tecnología, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la homologación de sueldos para la Fuerza Estatal y la puesta en marcha del Fideicomiso de Seguridad Social para Policías, con un fondo de 900 millones de pesos.

Además, más de 150 mil hogares han sido apoyados con mejoras de vivienda y acceso a servicios básicos como agua y electricidad, beneficiando directamente el entorno familiar.

“Baja California está más fuerte que nunca, porque las familias sienten el respaldo de su gobierno; porque las mujeres caminan seguras, los jóvenes estudian, trabajan y sueñan; y porque las niñas y los niños saben que su futuro es prometedor”, concluyó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

