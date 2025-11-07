Marina del Pilar afirma que las mujeres de Baja California tienen más herramientas para inspirar a sus hijos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó su 4to Informe de Resultados, en donde destacó el apoyo que su administración ha ofrecido a las mujeres del estado.

También, afirmó que 500 mil mujeres ya reciben algún apoyo de la administración que encabeza, con lo que ahora “tienen más herramientas para inspirar a sus hijos”

“Tienen una gobernadora que las acompaña, porque no se me olvida de dónde vengo”, agregó la mandataria estatal desde la Explanada de los 3 poderes en Mexicali.

Además, dijo que las mujeres bajacalifornianas reciben apoyo económico, de transporte y ayuda para concluir sus estudios de primaria, secundaria y universidad, con la Tarjeta Violeta.

Asimismo, Marina del Pilar Ávila destacó que la Tarjeta Violeta llegara a ser un derecho de las mujeres que viven en Baja California y adelantó que próximamente el Transporte de Violeta será elevada a rango constitucional.

Al mismo tiempo, la mandataria estatal afirmó que en el estado “es tiempo de mujeres”, pues, dijo, que “los gobiernos del pasado no luchaban por ustedes nosotros sí lo hacemos”.

Por último, enlistó los apoyos para las mujeres que brinda su administración, entre los cuales se encuentran:

Escuadrón violeta

Vivienda violeta

Mujeres al volante

Transporte de violeta

