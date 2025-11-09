Nuevo León consolida liderazgo nacional en inversión y obra pública, afirma Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó durante su Cuarto Informe que el estado vive su mayor periodo de crecimiento económico en décadas, impulsado por obras estratégicas, expansión del transporte público y una captación récord de inversiones.

García Sepúlveda aseguró que, gracias al dinamismo económico del estado, cada año llegan alrededor de 152 mil nuevos residentes a vivir y trabajar en la entidad.

Destacó que este crecimiento ha exigido acelerar la infraestructura vial y de movilidad para atender la demanda, lo que, dijo, coloca a Nuevo León como “el estado número uno en inversión pública”.

De acuerdo con el mandatario, su administración ha destinado más de 158 mil millones de pesos a proyectos de movilidad e infraestructura, lo que calificó como una cifra “histórica” para el estado.

En este rubro, resaltó la construcción de siete carreteras nuevas, de las cuales cuatro ya fueron entregadas. Entre las obras más relevantes señaló la carretera Gloria–Colombia, que impulsó la actividad de la aduana, ahora convertida, señaló, en el segundo puerto comercial más importante del país.

García destacó además la edificación de otras rutas, como la autopista al aeropuerto, la carretera Periférico y el tramo 1 Norte, así como proyectos en curso como la carretera interserrana, la vía a la Presa León y Cerro Prieto, y el Libramiento Pesquería para conectar la zona industrial del nuevo polo de bienestar con Monterrey.

El gobernador sostuvo que estas obras han favorecido la llegada de inversiones globales y la creación de empleos. Tan solo los proyectos de las nuevas líneas del Metro, aseguró, emplean actualmente a cuatro mil trabajadores, lo que calificó como un récord para un proyecto de gobierno.

En transporte público, García afirmó que Nuevo León construye “el monorriel más largo del continente y el segundo más grande del mundo”, con dos nuevas líneas de alrededor de 35 kilómetros. Además, destacó la incorporación de 4 mil nuevos camiones, así como el avance en la modernización del sistema de pago digital y del sistema de semáforos Sintram, que aseguró se encuentra a 90% de integración.

El mandatario insistió en que todos los proyectos marchan “en tiempo y forma” y estarán listos para atender la demanda durante el próximo Mundial de 2026, incluyendo la conexión ferroviaria conocida como Tren del Norte, que enlazará Saltillo–García con varias estaciones del Metro en Monterrey.

García reiteró que la magnitud de las obras busca descentralizar el crecimiento económico, promover polos de desarrollo fuera del área metropolitana y mantener al estado como referente nacional en atracción de inversiones. “Nunca había habido un proyecto de gobierno dando tanto empleo”, aseguró.

am