¿Cuándo termina el cierre de Periférico Norte por 40 días? Estas son algunas vías alternas

Este viernes comenzó el cierre de Periférico Norte, por lo que este ya comenzó a causar estragos entre los conductores que transitan esta vía, por lo que por los próximos 40 días deberán considerar rutas alternas.

De acuerdo con el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, estos trabajos consisten en la rehabilitación de la vía con concreto hidráulico de alta durabilidad, y esta comenzó en Río San Joaquín esquina con Ingenieros Militares.

“Es un hecho histórico porque nunca se había hecho esta inversión, mucho menos por parte de un gobierno municipal, ni tampoco con concreto hidráulico en ningún tramo del Periférico” apuntó Isaac Montoya.

La meta de inversión es de un cadenamiento del kilómetro 0+000 al kilómetro 1+560 del carril lateral de Periférico Norte Boulevard Manuel Ávila Camacho, y tendrá una longitud de mil 560 kilómetros.

La superficie de esta rehabilitación con concreto hidráulico será de 16 mil 380 metros cuadrados, y la vialidad final será la desviación hacia avenida primero de mayo, con coordenadas 19.465108138102185, -99.22401581696292.

¿Cuándo termina el cierre de Periférico Norte por 40 días?

Este trabajo de rehabilitación se hará de manera continua durante el día y la noche, con la finalidad de agilizar todo el proceso y así lograr que el cierre de vialidades disminuya.

La rehabilitación de Periférico Norte Boulevard Manuel Ávila Camacho se realiza con la finalidad de mejorar la movilidad en una de las vías principales que tiene Naucalpan, para poder otorgar seguridad vial para quienes transitan por ahí.

La inversión total de este trabajo de rehabilitación fue de 57 millones de pesos, y comenzó este 7 de noviembre a las 20:00 horas, por lo que se puede estimar que los 40 días en los que estará cerrado Periférico Norte terminen entre el martes 16 y el miércoles 17 de diciembre.

Inicio de trabajo de rehabilitación en Naucalpan ı Foto: Facebook Ciudad Naucalpan

Rutas alternas de Periférico Norte

Para evitar afectaciones en los conductores y usuarios de transporte público que transitan por Periférico Norte, las vías alternas que se pueden utilizar se recomiendan las siguientes:

Avenida Gustavo Baz

Boulevard Lomas Verdes

Avenida López Portillo

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida 16 de septiembre

Lomas de Sotelo

Además de la rehabilitación de la vía con concreto hidráulico, también se instalará señalamiento, guarniciones, se construirán banquetas, redes de agua potable, y se colocará alumbrado público para poder mejorar el espacio por el que transitan los peatones.

