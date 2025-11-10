Desapariciones en BCS se triplican en este año

Colectivos el pasado 26 de agosto en predio de La Paz, donde localizaron 88 cuerpos

La desaparición de personas detonó en Baja California Sur, al prácticamente triplicarse este año, un aumnto de 190%.

Entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2024 y 2025 se observa un notable repunte de 61 a 177 casos en la entidad gobernada por el morenista Víctor Castro, de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En lo que va de este año, el municipio que registra más desaparecidos es Los Cabos, con 74 personas, de las cuales 61 son hombres y 13 mujeres.

El segundo municipio con más casos es La Paz, con 49 personas desaparecidas, de las cuales 36 son hombres y 13 mujeres. Mientras que el tercer ayuntamiento con más casos es Comondú, con 32, de los cuales 26 son hombres y seis mujeres, en tanto que los municipios de Mulegé y Loreto registraron, cada uno 11 casos.

Comparado con 2024, el municipio que tuvo más aumento de desaparecidos fue Comondú, ya que pasó de seis a 31 casos, lo que representa un aumento de más de cinco veces.

El Dato: En tres años de administración del morenista Víctor Castro hubo un incremento de 44% en la localización de fosas clandestinas en Baja California Sur.

En lo que va del 2025 el mes con más desaparecidos es septiembre con 43 desaparecidos mientras que en el 2024 el mes con más casos fue agosto con 11 personas extraviadas.

Cabe mencionar que en este año se tiene un aumento de desaparecidos menores de 20 años, ya que en el 2024 se tiene el registro de tres personas mientras que en presente año se tiene el reporte de 16, lo que representa un aumento de cinco veces.

También en 2025 se tiene el reporte de 13 personas desaparecidas de entre 15 y 19 años y tres de entre 10 y 14 años.

De igual forma, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se tiene el aumento de extranjeros desaparecidos, ya que en 2024 hay reporte de tres mientras que en el presente año la cifra es de cuatro.

88 cuerpos localizados en un predio en La Paz

De los cuatro extranjeros reportados como desaparecidos en Baja California Sur en este año, tres son de nacionalidad estadounidense y una venezolana, mientras que el año anterior se alertó sobre la desaparición de una persona colombiana, una canadiense y una de Costa Rica

Aunado al problema de los desaparecidos, recientemente La Razón publicó que el número de fosas clandestinas localizadas en Baja California Sur en los tres años completos de la actual administración que encabeza Víctor Castro Cosío tuvo un incremento de 44 por ciento comparado con el mismo periodo de la de su antecesor Carlos Mendoza Davis.

De acuerdo con información obtenida vía Transparencia, durante los primeros tres años completos de gobierno del exmandatario Carlos Mendoza Davis, del 2016 al 2018 se localizaron 18 fosas clandestinas, en tanto que con la actual del morenista Víctor Castro se tiene registro de 26.

Según la información compartida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur en 2024 se localizaron 11 fosas clandestinas, de las cuales cuatro fueron en el municipio de La Paz; cuatro en Los Cabos; dos en Mulegé y una en Comondú.

En 2023 se localizaron cuatro entierros irregulares de los cuales dos fueron en La Paz y dos en Los Cabos, mientras que en 2022 se tiene el hallazgo de 11 fosas encontradas en su mayoría en el municipio de Comondú con cinco; cuatro en Los Cabos y dos en La Paz.

El colectivo Búsqueda x la Paz dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales el pasado 20 de octubre que con el hallazgo de una osamenta humana en la carretera La Paz- San Juan de la Costa, suman 88 localizadas en dicha carretera.

Un día antes informaron que localizaron una fosa clandestina con una profundidad mínima de 99 cm en la que se encontró restos óseos (tibia y Fémur), textil posible short y un calcetín color claro (gris o blanco).

En dicho lugar llegó servicios periciales a limpiar la zona para darle continuidad a los trabajos de procesamiento y estuvieron presentes integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas BCS y Fiscalía De Desaparecidos, así como la seguridad de la Guardia Nacional.