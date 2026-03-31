Derrame impacta a restaurantes; ven omisión de Nahle

A raíz de la presencia de petróleo en las playas, los comerciantes de la comunidad Jicacal, en el municipio de Pajapan, Veracruz, han visto reducidos sus ingresos hasta en 70 por ciento y temen que en Semana Santa, su temporada más fuerte de venta, los turistas no vayan, ante lo cual denunciaron que están en abandono total por parte del Gobierno estatal de Rocío Nahle.

En entrevista con La Razón, Jairo Ciriaco, trabajador de un local de mariscos ubicado en la playa de Jicacal, localizada a 40 minutos de Coatzacoalcos, mencionó que la presencia de hidrocarburo en la costa afectó principalmente a comerciantes y pescadores, pero también a taxistas, tiendas de abarrotes y hasta a los mercados.

El Dato: DESDE EL 2 de marzo o incluso antes, pequeñas manchas de residuos de hidrocarburo comenzaron a registrarse en playas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Agregó que en el restaurante donde trabaja la situación fue tan grave que tuvieron que hacer un recorte de personal de más de la mitad para poder subsistir.

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“En días normales había trabajando como 10 personas y ahora bajó a más de la mitad; tenemos sólo a cuatro”, mencionó.

Añadió que toda la comunidad teme que en esta Semana Santa los turistas no lleguen, como solían hacerlo; sin embargo, tienen la expectativa de que llegue algo de gente y así poder recuperar una parte de dinero.

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“Es la temporada que se espera todo el año y sí se espera que llegue algo aunque sea, a lo mejor no como en otros años. La gente ya acondicionó sus locales y estamos listos”, dijo.

Mencionó que la forma de conseguir marisco, mojarras o pescado que se vende a la gente también cambió, pues, al no haber pesca, los tuvieron que conseguir de viveros, para evitar riesgos de salud.

También apuntó que hasta la fecha ninguna autoridad les ha brindado el apoyo y lo único que hicieron las autoridades fue ir a las playas en las que hay presencia de hidrocarburo y contratar a personas para realizar la limpieza.

Aunque aún hay hidrocarburo en algunas zonas, Jairo Ciriaco mencionó que los turistas pueden meterse al mar sin problema, pero la gente no lo hace por temor.

El Tip: El viernes pasado, Pemex aseguró que las playas del golfo de México afectadas por el derrame de hidrocarburos se encuentran limpias y en condiciones para uso recreativo.

“No es que esté completamente lleno de hidrocarburos, sino que son como manchas que salen de repente, y pues se puede decir que, en su mayoría, la playa está limpia, pero sí hay ciertas manchas que de repente salen”, indicó.

De igual manera, Jairo Ciriaco refirió que no es la primera vez que ocurre algo similar; sin embargo, esta ocasión “fue la más grave”, pues es la primera vez que dura tanto la presencia de petróleo en las playas.

“Se puede decir que es la más grave porque sí ha ocurrido en otras ocasiones, pero no tan constante; o sea, ponle que haya salido una vez un día y pues ya fue todo, un día, dos días y ya, pero en esta ocasión salieron varios días y ya se mantuvo el hidrocarburo por un tiempo considerable que anteriormente no había ocurrido”, afirmó.

Los restaurantes de las playas en el municipio de Pajapan permanecen vacíos ı Foto: Especial

Ante estos hechos, cunden las denuncias por falta de apoyo. “Para la autoridad no existimos; nos tienen abandonados”, declaró Isaías Landa Hernández, pescador de Jicacal, luego de que se quedó sin ingresos tras la presencia del petróleo.

El pescador dijo que, a pesar de que no tienen ingresos por este “desastre ambiental” desde el pasado 2 de marzo, no han recibido apoyo por parte de las autoridades.

“No es como aquella vez, como cuando la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, vino aquí y anduvo pidiendo el voto; estuvo en todas las rancherías diciendo que sí iba a apoyar a toda la gente que lo necesita. Ahorita vemos todo lo contrario: no hay absolutamente nada, para la autoridad estamos desaparecidos, porque no hemos obtenido ningún apoyo de ningún gobierno, absolutamente nada”, dijo.

Agregó que, a pesar de que la pesca está “paralizada”, si los pescadores salieran a vender su producto, nadie lo compra por motivos de prevención.

Isaías Landa, pescador de Jicacal, platicó con La Razón sobre la crisis ı Foto: Especial

“Realmente como pescador ahorita no tenemos ninguna ganancia porque la pesca libre ahorita está paralizada por cuestiones de prevención, pues no salimos a pescar y no hay ganancia, y si salimos, el producto no nos lo compra nadie porque igual no quieren por prevención”, expuso.

De igual manera, mencionó que, al salir a pescar y comerse el producto, se ponen en riesgo pero “no hay de otra”, pues tienen que alimentar a la familia.

También culpó a las autoridades por no avisar con tiempo a los pescadores y así poder prevenirse; además, hasta la fecha no han podido contener este problema que los afecta desde hace ya casi un mes.

Jairo Ciriaco e Isaías Landa llamaron a los turistas a visitar las playas de Jicacal, pues toda la comunidad participa diariamente para limpiar las playas y el pescado y marisco no proviene del mar, sino de viveros, para evitar cualquier riesgo. “El turismo puede llegar con confianza, ya que los restaurantes venden su producto de manera segura; pueden descansar porque está limpio”, dijo Jairo Ciriaco.