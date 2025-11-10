Estos son los municipios que suspenden clases este 11 de noviembre en Puebla

Este 11 de noviembre se seguirán registrando bajas temperaturas en Puebla ocasionadas por el Frente Frío número 13, por lo que la suspensión de clases continuará en algunos municipios.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, durante la noche de este 10 y la madrugada del 11 de noviembre se prevén lluvias con intensidad fuerte a moderada.

Durante la noche y madrugada se prevén temperaturas de 2 a 7 grados centígrados, y el martes 11 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de 6 a 8 grados centígrados con escarcha ligera.

🥶 Ambiente muy frío por la noche-madrugada.



⛈️Por la noche-madrugada se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, con posible actividad eléctrica, rachas moderadas de viento y no se descarta la posible caída de granizo, en Sierras Norte, Nororiental y Negra.

Municipios que suspenden clases este 11 de noviembre en Puebla

Este 11 de noviembre continuará la suspensión de clases en los municipios de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental debido a las temperaturas bajas que se están registrando en Puebla.

Los municipios de la Sierra Norte que suspenderán clases este 11 de noviembre son Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuaula, Coatepec, Cuatempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo, Galeana, Huachinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan y Jopala.

También Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepetlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Frente frio temperatura máxima y mínima ı Foto: Especial

Mientras que los municipios de la Sierra Nororiental que suspenderán clases este 11 de noviembre son Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, y Hueytamalco.

También Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castro, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzampan de Galeana, Xiutetelco, Yoanáhuac, Zacapoactla, Zaragoza y Zoquiapan.

Ante las afectaciones climáticas por el Frente Frío número 13, la Coordinación General de Protección Civil recomienda a las personas que eviten exponerse a cambios bruscos de temperaturas y abrigrarse.

Asimismo, recomiendan asegurar los techos de lámina u objetos que puedan desprenderse debido a los fuertes vientos, y se pide no tirar basura en las calles o alcantarillas para evitar encharcamientos.

Por su parte, el coordinador general de Protección Civil de Puebla, el Coronel Bernabé López Santos, informó que se están tomando medidas preventivas para la población como 24 refugios temporales en la zona de la Sierra Norte y Sierra Nororiental.

Asimismo, señaló que cuentan con despensas, cobijas, vehículos, personal, colchonetas, medicamentos y maquinaria para poder brindar atención a la población de estas regiones que lo requieran durante estos días.