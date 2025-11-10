Romina Contreras recibe premios por prácticas en transparencia, cercanía y atención ciudadana.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió tres reconocimientos por la implementación de programas y acciones para mantener un gobierno cercano a la gente y humanista, escuchar a los ciudadanos y atender sus necesidades de manera directa e inmediata, así como por prácticas ejemplares de transparencia proactiva, que reflejan el compromiso de una administración abierta e innovadora para dar resultados a la población con calidad y eficiencia.

Durante la tercera edición de los “Premios Internacionales ALMA”, otorgado por las asociaciones de Municipios de México (AMMAC) y Líderes Mundiales (ALMA), Romina Contreras recibió el “Premio Internacional Alma 2025”, en la categoría de Fortalecimiento Institucional, por el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, con el que cada semana visita una comunidad, colonia o fraccionamiento para escuchar a los ciudadanos y atender sus necesidades de manera directa e inmediata.

Asimismo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), reconoció a Aguas de Huixquilucan con dos premios, por la operación del micrositio “Esfuerzo 24/7” y la “Ventanilla Virtual”, que tienen el propósito de que la ciudadanía conozca el trabajo operativo, preventivo y administrativo de este organismo e impulsan herramientas digitales que facilitan el acceso a trámites, requisitos, costos y formatos, con información clara y confiable, desde cualquier dispositivo.

“Recibir estos premios nos llena de orgullo y felicidad, ya que son el resultado de un trabajo 24/7 que se realiza con mucho esfuerzo y dedicación y, sobre todo, en equipo. Este tipo de reconocimientos refrenda mi compromiso con la ciudadanía, por ello continuaremos recorriendo a pie todo el territorio para fortalecer esta cercanía. También, reflejan el compromiso firme de un gobierno abierto, eficiente y cercano a la ciudadanía, pues estas herramientas son para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. Seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo para que Huixquilucan siga posicionado como uno de los mejores territorios para vivir y donde las familias se desarrollan plenamente” puntualizó la presidenta municipal.

Durante la ceremonia del “Premio Internacional Alma 2025”, Romina Contreras afirmó que la iniciativa Huixquilucan Contigo 24/7, que se implementó desde 2022, tiene el propósito de escuchar de viva voz a los ciudadanos para atender sus peticiones, a fin de diseñar y poner en marcha políticas públicas y programas que atiendan de raíz las necesidades de las familias.

Al recibir la estatuilla, Romina Contreras recordó que, junto con su gabinete y funcionarios de todas las áreas del gobierno municipal, recorren a pie cada una las calles de las comunidades, colonias y fraccionamientos que conforman Huixquilucan, lo que ha permitido que, desde su implementación, se hayan recorrido más de dos mil 400 kilómetros y realizado más de 150 jornadas semanales, en las cuales, las peticiones ciudadanas han sido atendidas en tiempo real o en un periodo menor a 72 horas. Tan solo en este año, se han resuelto más de siete mil 200 solicitudes a través de este innovador programa que, recientemente, inició su quinta vuelta.

Mientras que, al asistir a la Entrega de Reconocimientos de Prácticas de Transparencia Proactiva 2025 del Infoem, Romina Contreras, destacó que, por segunda ocasión consecutiva, Aguas de Huixquilucan recibe la constancia de continuidad por la práctica “Esfuerzo 24/7”, un micrositio que permite a las personas conocer las acciones que se llevan a cabo en momentos críticos, como la sequía que enfrentó el Valle de México en 2024, toda vez que empodera a los ciudadanos con datos útiles, fomenta la cultura del agua y fortalece la rendición de cuentas.

Finalmente, explicó que la “Ventanilla Virtual” es una herramienta digital que cambia la forma de atender a la población, pues las y los huixquiluquenses pueden resolver trámites de forma ágil, sin filas ni traslados.

