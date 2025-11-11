Localizan sin vida a menor desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la localización sin vida de una menor de cuatro años de edad, quien había sido reportada como desaparecida tras un ataque armado ocurrido el día de ayer 10 de noviembre en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque se registró en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita, donde tres personas fueron asesinadas: una mujer de 21 años (madre de la menor), otra mujer de 25 años y un joven de 19 años.

La agresión generó una amplia movilización policiaca en la zona, mientras la menor era reportada como desaparecida.

Niña de cuatro años y tres familiares son asesinados en Juchitán ı Foto: FG3O

La FGEO confirmó que, tras un operativo conjunto con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones estatales, el cuerpo de la menor fue encontrado el 11 de noviembre dentro de un domicilio particular ubicado en la colonia La Planta, en el mismo municipio.

En el lugar fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con la desaparición y el homicidio de la menor, así como con el ataque armado del día anterior.

Las detenidas fueron identificadas con las iniciales R. E. B. N., originaria del Estado de México, y M. G. S. P. y R. I. P. G., ambas originarias de Chiapas. La Fiscalía indicó que ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público y se investiga su posible vínculo con una célula delictiva que opera en la región del Istmo.

Operativo conjunto permite detener a tres por desaparición y localización sin vida de niña en Juchitán; amplían investigación y búsqueda de otros implicados: Fiscalía de Oaxaca



• *Trabajo coordinado en inteligencia con SEMAR, DEFENSA y GN permitió localización y detenciones… pic.twitter.com/pssCB029L2 — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 11, 2025

En un comunicado, la dependencia estatal señaló que continúa integrando la carpeta de investigación correspondiente y ampliando las diligencias para localizar a otros posibles implicados. También informó que brinda acompañamiento psicológico y jurídico a los familiares de las víctimas.

La Fiscalía destacó que las acciones se realizan bajo los protocolos de feminicidio y desaparición de personas menores de edad, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del ataque ni los resultados del informe forense sobre la causa de muerte de la menor. Las investigaciones continúan abiertas y bajo reserva.

MSL