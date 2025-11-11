Michoacán logra cifra de más de 500 mil empleos formales

Michoacán alcanzó en octubre de este año una cifra sin precedentes de 501 mil 469 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tras detallar que, durante la presente administración se han generado 36 mil 727 empleos que equivalen al 7.9 por ciento.

Durante la conferencia de prensa, resaltó que en este gobierno se han tenido crecimientos constantes, por lo que agradeció a los sectores productivos y empresariales el apoyo para este logro, al ser los encargados de dar de alta en la formalidad a los trabajadores.

Explicó que no basta pagarles la quincena a los trabajadores, si no se hace de manera formal, ya que debe incluir la seguridad social, un fondo para el retiro y las prestaciones que contempla la ley, al respetarse los derechos laborales.

Mientras que, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este logro consolida la meta trazada de alcanzar el medio millón de empleos formales en la entidad.

Resaltó que de acuerdo con los registros del IMSS, en octubre de 2021 Michoacán contaba con 466 mil 916 trabajadores formales, cifra que aumentó progresivamente a 477 mil 361 en 2022, 488 mil 069 en 2023, y 491 mil 783 en 2024, hasta alcanzar 501 mil 469 empleos en 2025.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, Alejandro Vargas reconoció la inversión que ha realizado el Gobierno estatal en materia de infraestructura, ya que más del 90 por ciento de las obras se quedan en manos de michoacanos, lo cual genera una sinergia para el crecimiento económico.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Roberto Santillán, detalló que desde este organismo se impulsa la formalización laboral y felicitó a la administración estatal por este logro de rebasar la cifra del medio millón.

