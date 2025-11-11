Van para Michoacán 2 polos de desarrollo: SE

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que se construirá un polo de desarrollo en torno a la región del municipio de Uruapan como parte del Plan Michoacán para atender la violencia en la entidad.

Durante un encuentro con los medios, Ebrard Casaubón anunció que el proyecto estará enfocado a la agroindustria. Dicha iniciativa, aclaró, fue a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Dato: El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia está integrado por 12 ejes de atención prioritaria y más de 100 acciones que requieren una inversión de 57 mil millones de pesos.

Asimismo, informó que cerca de Morelia se creará el Polo de Desarrollo del Bajío y se impulsará la economía en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con una inversión pública-privada de 14 mil millones de pesos (mmdp), aproximadamente.

TE RECOMENDAMOS: Gobierno y FIFA dan banderazo con agenda social Van por Mundial social y derrama de 3 mmdd

“Nos pidió la Presidenta que armemos un Polo de Desarrollo en torno a la región de Uruapan. Este concentrado está dirigido a la agroindustria y (también nos pidió) acelerar los trabajos en el Puerto de Lázaro Cárdenas”, señaló el funcionario federal.

El Plan Michoacán, presentado por la Presidenta Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue respaldado por las y los 32 gobernadores de las entidades federativas, quienes aseguraron que darán seguimiento periódico a los resultados de este proyecto.

Por medio de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) emitieron un desplegado en el que se dijeron seguros de que la estrategia demostrará que la seguridad puede conseguirse con justicia, desarrollo y respeto a la vida.

“Su enfoque integral prioriza la participación ciudadana, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas, fortaleciendo el tejido social y la coordinación de los tres órdenes de Gobierno”, dijeron.

PLAN OPORTUNO. Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, opinó que el proyecto de la Presidenta de la República resulta “oportuno, correcto y una decisión que se inscribe en una necesidad social”.

En conferencia de prensa, señaló: “La Presidenta de la República se situó por encima de cualquier interés personal o partidista para ofrecerle al pueblo de Michoacán tranquilidad y paz social, restaurar la paz social en algunas regiones que durante más de dos décadas han estado siendo azotadas por el crimen organizado. La Presidenta de la República actuó de manera firme y ha estado a la altura de las circunstancias”.

El también coordinador de la bancada de Morena añadió que “es un plan que tiene fechas, recursos, etapas, es integral. No sólo atiende las causas, sino que describe paso a paso responsabilidades del Gobierno Federal, del gobierno estatal, de las fiscalías y de los órganos de justicia”.

Y agregó que la Presidenta lo hizo en tiempo récord: “es muy importante, como una respuesta ágil, oportuna y correcta al clima que se vive en Michoacán” y sin descuidar los otros estados del país.

El coordinador de diputados del PT, Reginaldo Sandoval, señaló que es una respuesta oportuna y necesaria ante la emergencia de seguridad que enfrenta la entidad y parte de un diagnóstico preciso y profundo que reconoce la complejidad del fenómeno de la violencia y la necesidad de abordarlo con humanismo.

Detienen a 5 y aseguran armamento y explosivos

› Por Yulia Bonilla

Explosivos, lanzagranadas, drogas y otros insumos delincuenciales fueron asegurados con la detención de cinco personas como parte de los operativos desplegados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer los resultados de los operativos llevados a cabo entre el 6 y 9 de noviembre en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo, que estuvieron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

Derivado de ellos, se logró la detención de las cinco personas a quienes se les aseguraron 20 armas de fuego, tres granadas, un lanzagranadas, 129 cargadores, cinco mil 918 cartuchos, 330 kilogramos de droga sintética, 52 kilos de material explosivo, siete vehículos, tres motocicletas y equipo táctico.

89.2 millones de pesos es el valor de los decomisos de droga en Michoacán

En el reporte de operaciones destacadas del fin de semana, el Gabinete también expuso que elementos de la GN y de la Defensa aseguraron seis vehículos, tres motocicletas, una ametralladora, un arma larga, un lanzagranadas, 72 cargadores, 850 cartuchos y 330 kilos de metanfetamina. Se estimó que el aseguramiento de la droga representa un monto de 89.2 millones de pesos (mdp).

También, en Buenavista Tomatlán, militares y policías estatales localizaron tres campamentos empleados por la delincuencia organizada y aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 220 cartuchos, cuatro chalecos y ropa tácticos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Michoacán (SSC) confirmó la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para fortalecer la seguridad junto a las corporaciones locales e impedir que los criminales se movilicen y desplacen en diferentes puntos de la entidad.

“Nuestra Guardia Civil trabaja en coordinación con Defensa, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y policías municipales y comunales, con apoyo de vehículos tácticos, helicópteros, buques y tecnología de vigilancia. Además, con la Operación Contención se refuerzan los límites del estado para impedir el movimiento de objetivos delictivos”, dijo la dependencia sobre los operativos realizados en coordinación con el Gabinete de seguridad.