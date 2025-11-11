Vuelo aterriza de emergencia en Aeropuerto Internacional de Monterrey; activan protocolos de seguridad

Vuelo aterriza de emergencia en Aeropuerto Internacional de Monterrey. Imagen Ilustrativa

El Aeropuerto Internacional de Monterrey informó que por el aterrizaje de un vuelo con ruta Tijuana-Veracruz se activaron los protocolos de emergencia.

“Se activaron los procedimientos de emergencia para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz”, indicó en las redes sociales.

Entre las acciones realizadas por las autoridades destacaron el desvío de vuelos.

“Los vuelos que fueron desviados como medida preventiva ya se encuentran regresando a su destino”, indicó.

Hasta el momento, no estaban claras las razones que obligaron a realizar el aterrizaje de emergencia.

“Las autoridades aeroportuarias se encuentran atendiéndolo”, agregó.

#AeropuertoDeMTY informa: Se activaron los procedimientos de emergencia para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz. Las autoridades aeroportuarias se encuentran atendiéndolo; las operaciones del aeropuerto se están llevando a cabo de manera normal — Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) November 12, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, el avión de la aerolínea Volaris fue desviado por una amenaza de un artefacto explosivo.

Después del aterrizaje, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron la aeronave para comenzar la inspección para verificar la existencia del artefacto explosivo.

Además, los pasajeros del avión de Volaris fueron desalojados para resguardarlos, mientras realizaban una inspección con detectores de metales y equipos especializados en detección de explosivos.

“La seguridad y continuidad de las operaciones estuvieron garantizadas en todo momento y ninguna Terminal cerró sus instalaciones”, señaló el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

