Ecatepec capacita 600 mujeres como conductoras de transporte público.

La alcaldesa Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y Daniel Sibaja González, secretario de Movilidad del Estado de México, atestiguaron el inicio del noveno curso del programa Mujeres al Volante, que suma hasta el momento cerca de 600 mujeres capacitadas como conductoras del transporte público.

“Las mujeres sí sabemos gobernar pero también manejar y trabajar en todos los espacios habidos y por haber”, afirmó Cisneros Coss al felicitar a las participantes del curso, impartido por la Secretaría de Movilidad estatal, en coordinación con empresas transportistas de la región.

“Las mujeres hoy estamos encabezando todos los esfuerzos. Ya no hay rincón, ya no hay espacio privativo solamente de los hombres. Hoy todos los espacios de la vida pública, privada, académica, de todo el espacio público, lo ocupamos las mujeres y con grandes capacidades, en muchos de los casos con más capacidades y con más herramientas sensitivas y emocionales”, dijo.

El noveno curso de “Mujeres al Volante” está enfocado al manejo de grúas, por lo que participó la empresa Central de Grúas y Resguardos Mexicanos, presidida por Edith Orozco Gómez, que prestó los vehículos para las prácticas requeridas.

Sibaja González destacó la importancia de esta novena generación de Mujeres al Volante, pues “el tiempo de las mujeres se debe reflejar en muchos de los sectores”, además de que está comprobado que las conductoras provocan que las pasajeras se sientan más seguras y menos acosadas, además de que manejan mejor y cuidan más las unidades.

“Este programa es para ustedes, para que puedan incorporarse al mercado laboral y tengan un ingreso extra”, expresó.

Orozco Gómez mencionó que el curso tendrá duración de 20 días y otorgará importantes herramientas a las mujeres para conducir una grúa y enganchar hasta dos vehículos simultáneamente.

Sergio García Romero, coordinador de la Zona III de la Secretaría de Movilidad, dijo que el programa abre oportunidades a las mujeres para incorporarse al sector del transporte público, al tiempo que anunció que próximamente contarán con la Escuela de Mujeres al Volante para esta región mexiquense.

Alejandra Agreda Ávalos, quien tomará el curso, afirmó que “las mujeres somos capaces de lograr todo porque yo me metí al de autobuses y lo logré, los manejé muy bien y ahora voy por la grúa. Y todas podemos, todo se puede queriendo, yo no sabía manejar nada y ahora sé manejar todo, porque he aprendido en los cursos”.

Karen Cruz, también alumna, mencionó que “son buenos estos programas para que nos enseñen, nos eduquen vialmente y podamos tener una fuente de trabajo”.

