Operativo conjunto en Michoacán captura a cinco presuntos delincuentes y asegura arsenal

En una acción coordinada entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cinco presuntos integrantes de grupos delictivos fueron detenidos en municipios clave del estado.

En el operativo realizado en Morelia, Zamora y Apatzingán, se incautaron armas largas, municiones, drogas, vehículos y equipo tecnológico, reforzando la estrategia federal para restablecer el orden y la seguridad en la región.

El operativo corresponde al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado domingo, como respuesta directa al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante las revisiones, las autoridades lograron detener a cinco personas, entre ellas una mujer, y confiscaron seis armas largas, 220 cartuchos, once cargadores, 15 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cristal, cuatro vehículos y diversos dispositivos tecnológicos.

El Gabinete de Seguridad federal destacó a través de la plataforma X la importancia de estas acciones: “Continuaremos realizando operativos estratégicos para debilitar a los grupos delictivos y recuperar la tranquilidad en la región”.

El despliegue tuvo lugar en tres municipios con altos índices delictivos, donde las fuerzas armadas y policiales unieron esfuerzos para impactar directamente a las células criminales que operan con violencia e impunidad. Las instituciones involucradas enfatizaron el compromiso de mantener esta coordinación para preservar la paz y garantizar la seguridad de la población.

Con este tipo de operativos, el gobierno federal busca no solo capturar a los responsables, sino también desarticular las redes que abastecen y sostienen el narcotráfico y otros delitos en la entidad.

Las cinco personas detenidas enfrentan investigaciones por vínculos con actividades ilícitas, mientras las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia y operativos en toda la región para detectar y neutralizar amenazas emergentes.

