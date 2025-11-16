Hidalgo cierra el Tianguis de Pueblos Mágicos más exitoso de su historia

La administración del gobernador Julio Menchaca Salazar concluyó con resultados históricos la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, celebrado este 2025 en Pachuca, Hidalgo.

Durante el acto de clausura, en el que también se entregó la estafeta al estado de Tamaulipas para la realización del próximo encuentro, la subsecretaria de Turismo federal, Nathalie Desplas Puel, en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que esta edición registró un incremento del 4.9 por ciento en asistencia, alcanzando 62 mil 941 visitantes.

Así como una derrama económica total de 67 millones 505 mil pesos, cifra que representa un crecimiento del 14.6 por ciento respecto al año anterior, posicionando a la edición de Hidalgo como una de las más exitosas desde su creación, al reunir a miles de visitantes, touroperadores, médicos ancestrales, artesanas y artesanos de todo el país.

Hidalgo entregó la estafeta del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos a Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

En un ambiente que celebró la riqueza cultural y turística de México, reflejo del creciente interés nacional e internacional por los destinos que integran este programa turístico, ya que la afluencia permitió alcanzar una derrama económica récord, fortaleciendo a los sectores de servicios, hotelería, gastronomía y comercio locales.

El encuentro registró 12 mil 130 citas de negocios atendidas por 385 compradores nacionales, con un estimado del 45 por ciento, que terminó en ventas. Además de que se alcanzó un volumen superior a 26 millones de pesos por concepto de transacciones de negocios.

Asimismo, la derrama externa se calculó en 24 millones 362 mil pesos, y el consumo al interior —alimentos, bebidas, artesanías y medicina tradicional— sumó 16 millones 775 mil pesos, con un gasto promedio diario de 503 pesos por visitante.

De esa forma, Hidalgo se convirtió en un punto de encuentro estratégico para la promoción de experiencias culturales , rutas turísticas, productos artesanales y propuestas gastronómicas provenientes de los 177 Pueblos Mágicos del país, donde también destacó una amplia agenda académica, actividades de profesionalización, conferencias y espacios dedicados al emprendimiento.

Autoridades estatales y federales coincidieron en que esta edición del Tianguis consolidó a Hidalgo como un referente nacional en organización de eventos turísticos de alto impacto, lo que contribuye directamente al impulso económico y a la proyección internacional del estado como destino estratégico.

