Inaugura Salomón Jara Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos que da respuesta a histórica demanda social

El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz inauguró la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, que escribe una nueva historia en el manejo responsable de la basura, en beneficio de nueve municipios de la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO).

Salomón Jara Cruz estatal informó que esta obra de la Primavera Oaxaqueña, que tuvo una inversión de más de 80 millones de pesos, marca la diferencia con administraciones pasadas, a quienes no les importaba resolver esta problemática, por ello dejaron tiraderos a cielo abierto, como el playón del Río Atoyac.

“Era una idea que se veía muy lejana, hoy es una realidad y forma parte de la respuesta integral a una de las principales problemáticas de la Zona Metropolitana de Oaxaca: el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, con más 730 toneladas al día”, afirmó Salomón Jara Cruz en conferencia de prensa.

Esta Estación, que es un componente del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), tuvo una fase de prueba durante siete meses, lapso en el que transfirió 87 mil 600 toneladas de desechos a la celda de disposición final ubicada en San Pedro Totolápam.

Actualmente, esta instalación recibe, a diario, aproximadamente 730 toneladas para su procesamiento, las cuales son llevadas en alrededor de 133 vehículos recolectores que dan servicio en: Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Amilpas, San Agustín de las Juntas, San Sebastián Tutla, San Jacinto Amilpas, Villa de Etla, Santa Lucía del Camino y San Antonio de la Cal.

Este material no se almacena, sino que es compactado para reducir el volumen bajo un estricto control de limpieza y, posteriormente, trasladado a su disposición final a una de las cuatro celdas del CIRRSU de Totolápam. Ahí, se contempla establecer las plantas de separación de residuos y de biofertilizantes.

El director general del Organismo Operador Encargado de la Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca, Diego Humberto Ramos Robles destacó que, por encomienda del Gobernador Salomón Jara se realizaron 43 mesas de diálogo con sectores de la sociedad y comunidades aledañas para socializar el proyecto y concretar la instalación de la Estación de Transferencia.

En tanto, el titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), Carlos Vichido Hernández detalló que la Estación de Transferencia ocupa una superficie de 1.3 hectáreas, en la cual se ubican: dos casetas de vigilancia, dos básculas para control de toneladas de ingreso y salida, 435 metros lineales de barda, una rampa de descarga, dos tolvas automáticas, una banda transportadora.

Asimismo, cuenta con un sistema de captación de lixiviados, concreto para evitar la contaminación del suelo en los patios de maniobras, más de 30 luminarias solares, y área de amortiguamiento con vegetación.

